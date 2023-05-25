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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:20

Просмотров: 395

В Мангистау цены на молочные продукты за год выросли на 40 процентов

Аналитики изучили цены на молочные продукты в Казахстане. Заметнее всего стоимость выросла в Мангистауской области. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
По данным аналитиков, по итогам апреля текущего года цены на молочные продукты в Казахстане выросли на 1,7 процента за месяц и сразу на 26,9 процента за год.

В годовой динамике наибольшее удорожание было отмечено для консервированного молока (на 44,5 процента), сметаны (на 33,5 процента), кисломолочных продуктов (на 29,2 процента), йогурта (на 28,9 процента, питьевого молока (на 28 процентов), кефира 2,5 процента жирности (на 24,1 процента), твёрдого сыра (на 21,2 процента) и творога 5%–9% жирности (на 16,1 процента).

В региональном разрезе цены на молочные продукты заметнее всего выросли в Мангистауской - на 40 процентов за год.

Далее, в Западно-Казахстанской области цены выросли на 35,6 процента, в Кызылординской области на 33,2 процента, Актюбинской области на 32,7 процента и Павлодарской области на 30,2 процента.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Алматинской области: «всего» на 22,9 процента.

В Мангистау цены на молочные продукты за год выросли на 40 процентов


Напомним, ранее аналитики сообщили, что в Мангистау за год макаронные изделия подорожали почти вдвое.



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Комментарии ( 2 )

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  • Placida
 шаман (Посетители) Сегодня, 12:05
эти коровы совсем охренели.....

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • Placida
 Argallo (Посетители) Сегодня, 10:48
Статисты пишут про инфляцию в 20%, цены на все изменились в 2 раза, вот и думайте, какие настоящие цифры.
 
 

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