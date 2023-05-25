В Мангистау цены на молочные продукты за год выросли на 40 процентов

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По данным аналитиков, по итогам апреля текущего года цены на молочные продукты в Казахстане выросли на 1,7 процента за месяц и сразу на 26,9 процента за год.
В годовой динамике наибольшее удорожание было отмечено для консервированного молока (на 44,5 процента), сметаны (на 33,5 процента), кисломолочных продуктов (на 29,2 процента), йогурта (на 28,9 процента, питьевого молока (на 28 процентов), кефира 2,5 процента жирности (на 24,1 процента), твёрдого сыра (на 21,2 процента) и творога 5%–9% жирности (на 16,1 процента).
В региональном разрезе цены на молочные продукты заметнее всего выросли в Мангистауской - на 40 процентов за год.
Далее, в Западно-Казахстанской области цены выросли на 35,6 процента, в Кызылординской области на 33,2 процента, Актюбинской области на 32,7 процента и Павлодарской области на 30,2 процента.
Наименьший годовой рост был зафиксирован в Алматинской области: «всего» на 22,9 процента.
Напомним, ранее аналитики сообщили, что в Мангистау за год макаронные изделия подорожали почти вдвое.
В годовой динамике наибольшее удорожание было отмечено для консервированного молока (на 44,5 процента), сметаны (на 33,5 процента), кисломолочных продуктов (на 29,2 процента), йогурта (на 28,9 процента, питьевого молока (на 28 процентов), кефира 2,5 процента жирности (на 24,1 процента), твёрдого сыра (на 21,2 процента) и творога 5%–9% жирности (на 16,1 процента).
В региональном разрезе цены на молочные продукты заметнее всего выросли в Мангистауской - на 40 процентов за год.
Далее, в Западно-Казахстанской области цены выросли на 35,6 процента, в Кызылординской области на 33,2 процента, Актюбинской области на 32,7 процента и Павлодарской области на 30,2 процента.
Наименьший годовой рост был зафиксирован в Алматинской области: «всего» на 22,9 процента.
Напомним, ранее аналитики сообщили, что в Мангистау за год макаронные изделия подорожали почти вдвое.