Аким Актау обратился к жителям из-за проблем с водой

Коллаж из архивных фото
Аким Актау обратился к жителям, отметив, что, к сожалению, в летнее время в силу разных причин часть микрорайонов города испытывает недостаток в воде.
- Горожане обеспокоены и выражают свое недовольство. Дорогие жители города Актау, я не снимаю с себя ответственности и приношу свои искренние извинения. В городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объеме. Мы не отрицаем этого. Особенно летом проблема усложняется из-за увеличения объемов водопотребления, - сказал аким Актау.
Ербол Избергенов отметил, что ТОО «МАЭК» обеспечивает город питьевой и технической водой. Объем потребляемой воды в сутки зимой составляет около 34 000 куб.м, а летом - 67 000 куб.м в сутки. Но поскольку МАЭК может покрыть только 52 000 куб.м воды, то сегодня дефицит составляет 15 000 куб.м.
- В настоящее время мы работаем над решением этой проблемы. Позвольте мне кратко рассказать о проделанной работе. В 2022 году установлено 113 водонасосных устройств для подачи воды в высотные дома выше 9 этажей. Эта работа все еще продолжается. Подготовлен проект строительства опреснительных установок производительностью 24 000 куб.м в сутки на территории МАЭК. На реализацию проекта в 2023 году утверждено 10 млрд тенге, - сказал аким Актау.
Производительность опреснительной установки «Каспий» составляет 20 000 куб.м в сутки, в настоящее время, по словам Ербола Избергенова, ведутся работы по увеличению производительности до 40 000 куб.м.
- Сегодня завод снабжает водой потребителей Каракиянского и Мунайлинского районов, а также территорию «Теплого пляжа» города Актау. На средства ТОО «СК Строй Монтаж» строится опреснительная установка мощностью 20 000 куб.м в сутки. Ожидается, что до конца года предприятие будет производить 10 000 куб.м питьевой воды в сутки, - сказал глава города.
В настоящее время общая протяженность городских водопроводных сетей составляет 464 км, из которых 88%, то есть 386 км, изношены, в результате чего, по словам акима Актау, происходят частые порывы на инженерных сетях.
- Основная причина - отсутствие пунктов регулирования давления в системе питьевой воды города или специальных устройств - также влияет на ситуацию. В этой связи ГКП «КЖСА» будет устанавливать вспомогательные насосные станции для регулирования давления водоснабжения по городу Актау. В настоящее время ожидаются итоги конкурса по закупкам. Уважаемые жители города, мои коллеги оперативно реагируют на сообщения горожан о проблемах с водой. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации, - сказал Ербол Избергенов.
Аким Актау отметил, что в городе работают колл-центры. Если у горожан есть вопросы по питьевой воде, просьба обращаться по этим номерам: IKomek109, 60 53 16; 60 53 22; 60 53 18 (223) дежурные ГКП «КЖСА». Также вы можете написать в телеграм-чат акимата Мангистауской области.
Напомним, плакат «Г-н Ногаев, где вода?» с обращением к акиму области появился на жилом доме №50 в 4 микрорайоне Актау. Ранее плакат закрепили на крыше дома №5 в 4 микрорайоне с надписью «Ногаев, су кайда? Где вода?». С жителями провели разъяснительную работу.
- Горожане обеспокоены и выражают свое недовольство. Дорогие жители города Актау, я не снимаю с себя ответственности и приношу свои искренние извинения. В городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объеме. Мы не отрицаем этого. Особенно летом проблема усложняется из-за увеличения объемов водопотребления, - сказал аким Актау.
Ербол Избергенов отметил, что ТОО «МАЭК» обеспечивает город питьевой и технической водой. Объем потребляемой воды в сутки зимой составляет около 34 000 куб.м, а летом - 67 000 куб.м в сутки. Но поскольку МАЭК может покрыть только 52 000 куб.м воды, то сегодня дефицит составляет 15 000 куб.м.
- В настоящее время мы работаем над решением этой проблемы. Позвольте мне кратко рассказать о проделанной работе. В 2022 году установлено 113 водонасосных устройств для подачи воды в высотные дома выше 9 этажей. Эта работа все еще продолжается. Подготовлен проект строительства опреснительных установок производительностью 24 000 куб.м в сутки на территории МАЭК. На реализацию проекта в 2023 году утверждено 10 млрд тенге, - сказал аким Актау.
Производительность опреснительной установки «Каспий» составляет 20 000 куб.м в сутки, в настоящее время, по словам Ербола Избергенова, ведутся работы по увеличению производительности до 40 000 куб.м.
- Сегодня завод снабжает водой потребителей Каракиянского и Мунайлинского районов, а также территорию «Теплого пляжа» города Актау. На средства ТОО «СК Строй Монтаж» строится опреснительная установка мощностью 20 000 куб.м в сутки. Ожидается, что до конца года предприятие будет производить 10 000 куб.м питьевой воды в сутки, - сказал глава города.
В настоящее время общая протяженность городских водопроводных сетей составляет 464 км, из которых 88%, то есть 386 км, изношены, в результате чего, по словам акима Актау, происходят частые порывы на инженерных сетях.
- Основная причина - отсутствие пунктов регулирования давления в системе питьевой воды города или специальных устройств - также влияет на ситуацию. В этой связи ГКП «КЖСА» будет устанавливать вспомогательные насосные станции для регулирования давления водоснабжения по городу Актау. В настоящее время ожидаются итоги конкурса по закупкам. Уважаемые жители города, мои коллеги оперативно реагируют на сообщения горожан о проблемах с водой. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации, - сказал Ербол Избергенов.
Аким Актау отметил, что в городе работают колл-центры. Если у горожан есть вопросы по питьевой воде, просьба обращаться по этим номерам: IKomek109, 60 53 16; 60 53 22; 60 53 18 (223) дежурные ГКП «КЖСА». Также вы можете написать в телеграм-чат акимата Мангистауской области.
Напомним, плакат «Г-н Ногаев, где вода?» с обращением к акиму области появился на жилом доме №50 в 4 микрорайоне Актау. Ранее плакат закрепили на крыше дома №5 в 4 микрорайоне с надписью «Ногаев, су кайда? Где вода?». С жителями провели разъяснительную работу.