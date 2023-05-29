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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:17

Просмотров: 2039

Аким Актау обратился к жителям из-за проблем с водой

Аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям, отметив, что дефицит воды на сегодняшний день составляет 15 тысяч кубических метров. Глава областного центра сообщил, что местные власти работают над решением этой проблемы, и рассказал, какие меры предпринимаются.

Коллаж из архивных фото
Аким Актау обратился к жителям, отметив, что, к сожалению, в летнее время в силу разных причин часть микрорайонов города испытывает недостаток в воде.

- Горожане обеспокоены и выражают свое недовольство. Дорогие жители города Актау, я не снимаю с себя ответственности и приношу свои искренние извинения. В городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объеме. Мы не отрицаем этого. Особенно летом проблема усложняется из-за увеличения объемов водопотребления, - сказал аким Актау.

Ербол Избергенов отметил, что ТОО «МАЭК» обеспечивает город питьевой и технической водой. Объем потребляемой воды в сутки зимой составляет около 34 000 куб.м, а летом - 67 000 куб.м в сутки. Но поскольку МАЭК может покрыть только 52 000 куб.м воды, то сегодня дефицит составляет 15 000 куб.м.

- В настоящее время мы работаем над решением этой проблемы. Позвольте мне кратко рассказать о проделанной работе. В 2022 году установлено 113 водонасосных устройств для подачи воды в высотные дома выше 9 этажей. Эта работа все еще продолжается. Подготовлен проект строительства опреснительных установок производительностью 24 000 куб.м в сутки на территории МАЭК. На реализацию проекта в 2023 году утверждено 10 млрд тенге, - сказал аким Актау.

Производительность опреснительной установки «Каспий» составляет 20 000 куб.м в сутки, в настоящее время, по словам Ербола Избергенова, ведутся работы по увеличению производительности до 40 000 куб.м.

- Сегодня завод снабжает водой потребителей Каракиянского и Мунайлинского районов, а также территорию «Теплого пляжа» города Актау. На средства ТОО «СК Строй Монтаж» строится опреснительная установка мощностью 20 000 куб.м в сутки. Ожидается, что до конца года предприятие будет производить 10 000 куб.м питьевой воды в сутки, - сказал глава города.

В настоящее время общая протяженность городских водопроводных сетей составляет 464 км, из которых 88%, то есть 386 км, изношены, в результате чего, по словам акима Актау, происходят частые порывы на инженерных сетях.

- Основная причина - отсутствие пунктов регулирования давления в системе питьевой воды города или специальных устройств - также влияет на ситуацию. В этой связи ГКП «КЖСА» будет устанавливать вспомогательные насосные станции для регулирования давления водоснабжения по городу Актау. В настоящее время ожидаются итоги конкурса по закупкам. Уважаемые жители города, мои коллеги оперативно реагируют на сообщения горожан о проблемах с водой. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации, - сказал Ербол Избергенов.

Аким Актау отметил, что в городе работают колл-центры. Если у горожан есть вопросы по питьевой воде, просьба обращаться по этим номерам: IKomek109, 60 53 16; 60 53 22; 60 53 18 (223) дежурные ГКП «КЖСА». Также вы можете написать в телеграм-чат акимата Мангистауской области.

Напомним, плакат «Г-н Ногаев, где вода?» с обращением к акиму области появился на жилом доме №50 в 4 микрорайоне Актау. Ранее плакат закрепили на крыше дома №5 в 4 микрорайоне с надписью «Ногаев, су кайда? Где вода?». С жителями провели разъяснительную работу.



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Комментарии ( 6 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 23:11
На ваши извинения абсолютно по барабану. Дайте давление воды! У нас до 5 этажа вода не доходит! Горячей воды нет, холодной тоже. Началась жара, после работы даже не помыться дома. Да черт с ним самому, детей не выкупать! Скоро как в 90ых будет. Из подвала трубу выведут и всем домом будем воду бегать набирать!
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 22:08
Все знают о дефиците воды и продолжают строить дома,рестораны,бизнес центры и гостиницы не решая проблем с дефицитом воды!!! Занимаются установкой насосов и с довольными лицами отчитываются о проделанных работах а откуда вы собираетесь качать если у вас дефицит воды? Из дыры в бюджете?
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:56
Что там с газом для авто Аким?! Опять очереди! Проблемы начали сыпаться на голову

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 21:48
О проблемах не нужно говорить, их нужно решать. Признание проблемы, показывает не компетеность...
Все время один и тот же разговор. Президент, ни в первый раз говорил, решить проблему с водой, средства будут выделяться... А воз и ныне там.
 
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 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 21:46
Mihabadboy,
Главное,что для решения этих проблем каждый год(а иногда и два раза в год) повышают тарифы на воду. И чем больше повышают,тем больше проблемы и с наличием воды , и с ее качеством.
 
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 Mihabadboy (Посетители) Сегодня, 21:21
Эти вечные сказки, что вы там, где-то и над чем-то работаете. Это говорит 10-ый акима города и третий аким области. Вам самим не стыдно? Сколько можно работать и ничего не делать? Может вернуть старых акимов и посадить их в тюрьму, потому-то они, ничего не сделали, а ушли на повышение? Как они могут работать на более высоком уровне, если они на менее значимом уровне, ничего не сделали? За что их повысили?
 
 

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