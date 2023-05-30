Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Мая
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.45 KZT
  • €1 = 476.27 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 27

Акимат: Нехватка газа в Актау возникла из-за большого притока автотранспорта из других регионов

Водители Актау столкнулись с дефицитом сжиженного газа. Автомобилисты сообщают о том, что им приходится стоять в очередях, чтобы заправиться, и искать заправки, на которых есть газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области заявили, что дефицит газа связан с резким наплывом машин из других регионов.

Кадр с видеоролика
Автовладельцы Актау второй день сообщают об очередях и отсутствии газа на нескольких автогазозаправочных станциях (АГЗС) в Актау.



- Доброе утро, друзья, утро начинается не с кофе, а с поиска заправки, где есть газ сжиженный. В Мангистау опять начинается «байда» с дефицитом сжиженного газа, - говорит один из водителей.

Вчера, 29 мая, в управлении жилищно-коммунального хозяйства региона заявили, что проблем со сжиженным нефтяным газом в Мангистауской области нет. Сегодня в ведомстве признали нехватку голубого топлива и заявили, что связано это с притоком автомобилей из других регионов.

- Спрос на сжиженный нефтяной газ Мангистауской области составляет 17 тысяч тонн (16 225 тонн от ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», 775 тонн от ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»). По состоянию на 30 мая запасы газа на АГЗС составляют - 838 тонн. В регионе функционируют 93 АГЗС. С 30 по 31 мая планируется отгрузка из КазГПЗ в объеме 647,795 тонн для области. Сложившаяся ситуация возникла из-за большого притока автотранспорта из других регионов в канун летнего сезона и в этой связи увеличился общий объем потребления сжиженного нефтяного газа. В целях стабилизации ситуации ведется соответствующая работа с местными исполнительными органами, - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика