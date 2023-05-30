Акимат: Нехватка газа в Актау возникла из-за большого притока автотранспорта из других регионов

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Автовладельцы Актау второй день сообщают об очередях и отсутствии газа на нескольких автогазозаправочных станциях (АГЗС) в Актау.
- Доброе утро, друзья, утро начинается не с кофе, а с поиска заправки, где есть газ сжиженный. В Мангистау опять начинается «байда» с дефицитом сжиженного газа, - говорит один из водителей.
Вчера, 29 мая, в управлении жилищно-коммунального хозяйства региона заявили, что проблем со сжиженным нефтяным газом в Мангистауской области нет. Сегодня в ведомстве признали нехватку голубого топлива и заявили, что связано это с притоком автомобилей из других регионов.
- Спрос на сжиженный нефтяной газ Мангистауской области составляет 17 тысяч тонн (16 225 тонн от ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», 775 тонн от ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»). По состоянию на 30 мая запасы газа на АГЗС составляют - 838 тонн. В регионе функционируют 93 АГЗС. С 30 по 31 мая планируется отгрузка из КазГПЗ в объеме 647,795 тонн для области. Сложившаяся ситуация возникла из-за большого притока автотранспорта из других регионов в канун летнего сезона и в этой связи увеличился общий объем потребления сжиженного нефтяного газа. В целях стабилизации ситуации ведется соответствующая работа с местными исполнительными органами, - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.
- Доброе утро, друзья, утро начинается не с кофе, а с поиска заправки, где есть газ сжиженный. В Мангистау опять начинается «байда» с дефицитом сжиженного газа, - говорит один из водителей.
Вчера, 29 мая, в управлении жилищно-коммунального хозяйства региона заявили, что проблем со сжиженным нефтяным газом в Мангистауской области нет. Сегодня в ведомстве признали нехватку голубого топлива и заявили, что связано это с притоком автомобилей из других регионов.
- Спрос на сжиженный нефтяной газ Мангистауской области составляет 17 тысяч тонн (16 225 тонн от ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», 775 тонн от ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»). По состоянию на 30 мая запасы газа на АГЗС составляют - 838 тонн. В регионе функционируют 93 АГЗС. С 30 по 31 мая планируется отгрузка из КазГПЗ в объеме 647,795 тонн для области. Сложившаяся ситуация возникла из-за большого притока автотранспорта из других регионов в канун летнего сезона и в этой связи увеличился общий объем потребления сжиженного нефтяного газа. В целях стабилизации ситуации ведется соответствующая работа с местными исполнительными органами, - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.
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