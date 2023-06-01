В Актау обновляют дорожную разметку

По данным полиции региона, на дорогах Актау ведётся работа по обновлению дорожной разметки.На сегодня обновлена разметка на четырёх перекрёстках города и 20 пешеходных переходах.- Улично-дорожная сеть города составляет 261 километр, в планах обновить всю разметку. Также на дорогах будут обновлены, где необходимо, дорожные знаки, - сообщили в ведомстве.