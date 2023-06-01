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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 833

В Актау обновляют дорожную разметку

На городских дорогах ведётся обновление дорожной разметки, сообщает департамент полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции региона, на дорогах Актау ведётся работа по обновлению дорожной разметки.

В Актау обновляют дорожную разметку


В Актау обновляют дорожную разметку


На сегодня обновлена разметка на четырёх перекрёстках города и 20 пешеходных переходах.

- Улично-дорожная сеть города составляет 261 километр, в планах обновить всю разметку. Также на дорогах будут обновлены, где необходимо, дорожные знаки, - сообщили в ведомстве.

В Актау обновляют дорожную разметку



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:48
Каждый год (иногда 2 раза в год) обновляют разметку.
О том, что это мешает движению транспорта не говорю.
Разумно было бы сместить время этих работ на время, когда меньше движения или вообще проводить в ночное время?
Ее обновляют акварелью что-ли?
До первого дождя.
Нельзя ли нанести (как у людей) разметку составом который годами держится?
Разовые затраты будут больше, но быстрее окупится.
В итоге это будет дешевле.
Или так не интересно?
 
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elek (Посетители) Сегодня, 14:30
на дорогах Актау ведётся работа по обновлению дорожной разметки

Это чтоб "Сергеку" было проще работать.
 
 

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