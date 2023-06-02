«Где вода?»: Нурлан Ногаев прокомментировал адресованные ему вывешенные на домах в Актау плакаты

Кадр из видео
Нурлана Ногаева спросили журналисты, видел ли он плакаты, вывешенные жителями Актау, и почему людям приходится общаться с главой региона таким способом? Аким области сообщил, что считает связь с населением достаточно хорошо налаженной.
- Во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева нами налажена, я считаю, в достаточной степени эффективная обратная связь с населением. Эти мероприятия проводятся в целях расширения и продвижения гражданского общества и, в частности, помимо коммуникационных связей, которые имеются в акиматах, нами создан чат областного акимата, куда ежедневно поступают десятки вопросов об обеспечении и улучшении коммунальных услуг, которые затрагивают граждане, и в этой связи моими коллегами из коммунальных предприятий принимаются своевременные меры реагирования. Мы знаем, на какие моменты надо обращать внимание, знаем больные точки, и в этой связи принимаем решения. В данном доме (где вывешен плакат – прим. автора) при проверке было обнаружено, что подающий насос был поврежден и этот дефект был устранен, и система подачи воды возобновлена. Все наши усилия направлены на то, чтобы улучшить качество коммунальных услуг, - сказал аким области.
На вопрос, как Нурлан Ногаев отреагировал на этот плакат, аким ответил, что в телеграмм-чате акимата области и по другим каналам связи чиновники получают ежедневно очень много вопросов и своевременно реагируют на них.
Напомним, горожане в социальных сетях делились фото и видео с плакатом, который закрепили на крыше дома №5 в 4 микрорайоне с надписью «Ногаев, су кайда? Где вода?».
Позднее еще один плакат «Г-н Ногаев, где вода?» с обращением к акиму области появился на жилом доме №50 в 4 микрорайоне Актау.
- Во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева нами налажена, я считаю, в достаточной степени эффективная обратная связь с населением. Эти мероприятия проводятся в целях расширения и продвижения гражданского общества и, в частности, помимо коммуникационных связей, которые имеются в акиматах, нами создан чат областного акимата, куда ежедневно поступают десятки вопросов об обеспечении и улучшении коммунальных услуг, которые затрагивают граждане, и в этой связи моими коллегами из коммунальных предприятий принимаются своевременные меры реагирования. Мы знаем, на какие моменты надо обращать внимание, знаем больные точки, и в этой связи принимаем решения. В данном доме (где вывешен плакат – прим. автора) при проверке было обнаружено, что подающий насос был поврежден и этот дефект был устранен, и система подачи воды возобновлена. Все наши усилия направлены на то, чтобы улучшить качество коммунальных услуг, - сказал аким области.
На вопрос, как Нурлан Ногаев отреагировал на этот плакат, аким ответил, что в телеграмм-чате акимата области и по другим каналам связи чиновники получают ежедневно очень много вопросов и своевременно реагируют на них.
Напомним, горожане в социальных сетях делились фото и видео с плакатом, который закрепили на крыше дома №5 в 4 микрорайоне с надписью «Ногаев, су кайда? Где вода?».
Позднее еще один плакат «Г-н Ногаев, где вода?» с обращением к акиму области появился на жилом доме №50 в 4 микрорайоне Актау.