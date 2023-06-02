Нурлан Ногаев об угрозах бывших нефтяников вернуться в Астану: Мы предлагали им все условия

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Бывшие нефтяники Жанаозена заявили, что власти не выполнили их требования и намерены 15 июня вновь приехать в Астану. Знает ли об этом Нурлан Ногаев и что он думает по этому поводу, спросили у акима Мангистауской области во время пресс-конференции в Астане.
- Если мы посмотрим на историю этой ситуации, то стоит отметить, что из 192 обслуживающих и подрядных организаций в сфере нефти и газа 57 компаний столкнулись с такими обстоятельствами. То есть компании проиграли в тендере. Благодаря предпринимаемым мерам более трех тысяч человек удалось трудоустроить в штат компании, победившей тендер. При этом зарплата, условия труда остались теми же. Такое же предложение было выдвинуто жанаозенцам, но они не согласились на эти условия. Для урегулирования вопроса, который беспокоит многих длительное время, «КазМунайГаз» совместно с «Самрук-Казына» приняли решение о продлении договоров сроком не на год, а на более длительный период. Теперь с этого года подрядные и обслуживающие организации могут работать до четырех лет, - заявил Нурлан Ногаев.
У акима области уточнили, что протестующим жителям Жанаозена предложили трудоустроиться в ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис». Однако, по словам жазаозенцев, предприятие использует в работе устаревшую технику, что может представлять угрозу жизни и здоровью работников. В ответ на это Нурлан Ногаев ответил следующее:
- Проверки были проведены членами специальной комиссии. По поводу того, отвечает ли требованиям или нет, были приняты необходимые меры, даны соответствующие предложения. Если вы хотите получить дополнительную информацию, вы можете обратиться в «КазМунайГаз» или инспекцию труда, - заявил Нурлан Ногаев.
Глава региона сообщил, что согласно статистике в Мангистау официально зарегистрировано 17 тысяч безработных, из них более 9 тысяч человек стоят в очереди на трудоустройство в «ОзенМунайГаз».
- Решать вопросы одних за счет других, я считаю, несправедливо. Они (те, кто стоят в очереди-прим.авт) имеют такие же права для трудоустройства. Почему мы должны решать вопрос, который возник у ребят, уволенных из компании «БерАли», которая не выиграла тендер? Мы тем самым ущемляем права. Эти ребята (уволенные из ТОО «БерАли» - прим.авт) говорят, что хотят справедливости, открытости, честности, но тогда надо быть честным до конца. У «КазМунайГаз» стоят определенные виды работ, за счет этого не выполняются определённые технологические работы. Сейчас рассматривается вопрос набора на работу из числа девяти тысяч, а не ждать, когда эти ребята примут решение. Потому что здесь сопряжены производственные вопросы. И, скажем так, это честнее будет , - добавил Нурлан Ногаев.
Напомним, нефтяники из Жанаозена провели ночь на 11 апреля у центрального офиса АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ). Позже всех бастующих из Жанаозена задержал СОБР у министерства энергетики.
21 апреля стало известно, что против должностных лиц АО «Озенмунайгаз» после протестов нефтяников начато расследование.
- Если мы посмотрим на историю этой ситуации, то стоит отметить, что из 192 обслуживающих и подрядных организаций в сфере нефти и газа 57 компаний столкнулись с такими обстоятельствами. То есть компании проиграли в тендере. Благодаря предпринимаемым мерам более трех тысяч человек удалось трудоустроить в штат компании, победившей тендер. При этом зарплата, условия труда остались теми же. Такое же предложение было выдвинуто жанаозенцам, но они не согласились на эти условия. Для урегулирования вопроса, который беспокоит многих длительное время, «КазМунайГаз» совместно с «Самрук-Казына» приняли решение о продлении договоров сроком не на год, а на более длительный период. Теперь с этого года подрядные и обслуживающие организации могут работать до четырех лет, - заявил Нурлан Ногаев.
У акима области уточнили, что протестующим жителям Жанаозена предложили трудоустроиться в ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис». Однако, по словам жазаозенцев, предприятие использует в работе устаревшую технику, что может представлять угрозу жизни и здоровью работников. В ответ на это Нурлан Ногаев ответил следующее:
- Проверки были проведены членами специальной комиссии. По поводу того, отвечает ли требованиям или нет, были приняты необходимые меры, даны соответствующие предложения. Если вы хотите получить дополнительную информацию, вы можете обратиться в «КазМунайГаз» или инспекцию труда, - заявил Нурлан Ногаев.
Глава региона сообщил, что согласно статистике в Мангистау официально зарегистрировано 17 тысяч безработных, из них более 9 тысяч человек стоят в очереди на трудоустройство в «ОзенМунайГаз».
- Решать вопросы одних за счет других, я считаю, несправедливо. Они (те, кто стоят в очереди-прим.авт) имеют такие же права для трудоустройства. Почему мы должны решать вопрос, который возник у ребят, уволенных из компании «БерАли», которая не выиграла тендер? Мы тем самым ущемляем права. Эти ребята (уволенные из ТОО «БерАли» - прим.авт) говорят, что хотят справедливости, открытости, честности, но тогда надо быть честным до конца. У «КазМунайГаз» стоят определенные виды работ, за счет этого не выполняются определённые технологические работы. Сейчас рассматривается вопрос набора на работу из числа девяти тысяч, а не ждать, когда эти ребята примут решение. Потому что здесь сопряжены производственные вопросы. И, скажем так, это честнее будет , - добавил Нурлан Ногаев.
Напомним, нефтяники из Жанаозена провели ночь на 11 апреля у центрального офиса АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ). Позже всех бастующих из Жанаозена задержал СОБР у министерства энергетики.
21 апреля стало известно, что против должностных лиц АО «Озенмунайгаз» после протестов нефтяников начато расследование.
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