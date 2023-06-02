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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 381

Без ремней и документов: очередной беспредел на дорогах устроили выпускники в Мангистау

В Мангистауской области во время празднования последнего звонка выпускники совершили множество нарушений ПДД, правоохранители оформили сразу несколько административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Мангистауской области.

фото полиции
️Правоохранители составили несколько административных протоколов в отношении выпускников Каракиянского района, которые разъезжали на дорогах без прав, некоторые из них были оштрафованы за отсутствие ремней безопасности, рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

- В ходе рейдового мероприятия, проведенного совместно с сотрудниками СОБР ДП Мангистауской области, выявлено несколько нарушений, правонарушители привлечены к административной ответственности, а автомобили водворены на штрафстояку. Большинство совершенных правонарушений связаны с отсутствием ремней безопасности. Кроме того, на водителя автомобиля Toyota Alphard, который затемнил правое и левое окна и действовал вопреки требованиям закона, составлен протокол по ч.5 ст.590 КоАП РК. А водитель Nissan Maxima при управлении транспортным средством пользовался мобильным телефоном. Он привлечен к ответственности по ч.1 ст.591 УК РК, - сообщили в полицейском ведомстве.

Зная, что управление транспортным средством без личных документов запрещено, некоторые водители проигнорировали правило, предусмотренное частью 1 статьи 612 административного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео кортежа с участием школьников. На кадрах выпускники ехали, высунувшись из машин через окна.

Похожее видео было снято и в Жанаозене. В департаменте полиции региона сообщили, что водителей, грубо нарушивших ПДД, привлекли к ответственности.



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