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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 3076

Поиски ответа по закону: так со своей едой на частный пляж в Актау можно или нет?

С наступлением летнего сезона жители и гости Актау столкнулись с проблемой, связанной с частными зонами отдыха. Предприниматели не пускают на территорию гостей со своей едой и напитками. Представители Комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции Республики Казахстан считают, что подобные запреты ущемляют права посетителей. Однако с этим не согласны юристы.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
С наступлением купального сезона в редакцию Lada.kz стали обращаться жители и гости города с просьбой разъяснить ситуацию с запретом на пронос своих напитков и еды на территории зон отдыха. Люди жалуются на то, что из-за запрета приходится покупать продукты на самих базах отдыха и по завышенной цене.

- Вход на территорию отдыха стоит денег, предлагаемые аттракционы стоят денег, еда и напитки – также. Я могу понять то, что за развлечения на море нужно платить, но хотя бы продукты можно же приносить свои. Если я могу ту же газировку купить в магазине за 500 тенге, здесь я заплачу в несколько раз больше. А это тот же самый товар. Мы и так платим за все, куда еще сдирать деньги с клиентов? А если это многодетная семья, где одному ребенку не купишь условную «колу», ее захотят все дети, и ты просто выложишь большую сумму за обычный напиток из магазина, - пожаловался один из жителей города.

Ранее Рамазан Баренов, руководитель управления по формированию госполитики Комитета по защите прав потребителей, заявил, что владельцы зон отдыха не имеют права запрещать проносить посетителям свою еду и напитки, так как это нарушает закон. В частности, подобный запрет противоречит статьям Конституции, Гражданского и Предпринимательского кодексов РК. Он также пояснил, как действовать посетителям, столкнувшимся с подобной проблемой.

- Потребитель может напрямую обратиться в территориальный департамент по защите прав потребителей для привлечения к ответственности недобросовестного предпринимателя по части 2 статьи 163 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (КоАП РК), согласно которому предусмотрен штраф от 200 месячных расчётных показателей (МРП) до 1500 МРП. Граждане также могут обратиться в департамент за консультацией и правовой помощью в качестве межотраслевого координатора в сфере защиты прав потребителей по этому поводу, - добавил представитель Комитета.

Он подчеркнул, что в настоящее время введется работа по дополнению санкции в КоАП РК за условия в договоре (устное или письменное), которые нарушают или ущемляют права потребителей для непосредственного привлечения недобросовестных предпринимателей к административной ответственности.

К слову, некоторые из жителей и гостей Актау не разделили мнение Рамазана Баренова, считая запрет обоснованным.

- Представьте, приехали люди из села, большой семьей, разложили ковры, чуть ли не плов готовят посреди пляжа и, разумеется, оставляют после себя бытовой мусор. Правда, после такого не то что перекусить возле моря не хочется, тебе и по пляжу пройтись отбивает все желание возможность наступить на бяку, присыпанную песком. Чего скрывать, у наших людей отдых в большинстве случаев не подразумевает собой культурное времяпрепровождение, и, конечно же, любой владелец частной зоны отдыха будет недоволен подобным поведением. Еще момент: если человек получит отравление на территории базы отдыха – кто виноват? Владелец базы не может быть виноватым, так как продукты питания были куплены не на его базе отдыха. Друга сторона монеты: каким образом владельцу базы отдыха или пляжа еще зарабатывать? В целом, двоякая ситуация, я понимаю и клиентов, и предпринимателей, - заявил один из гостей Актау.

О правомерности запрета проносить посетителями свою еду и напитки на территории частных зон отдыха высказался юрист Конев Р.А. Он считает, что за счет тех или иных ограничений и запретов и существует рынок товаров, работ и услуг. Юрист также отмечает чрезмерное внимание со стороны властей на ущемление прав потребителей и отсутствие его к правам самих бизнесменов.

- Чиновникам следует знать и не забывать и права предпринимателя. В конце концов он платит налоги, создает рабочие места, работает на благо нашего с вами государства, и защита прав предпринимателя - это первоочередная задача государства. Цена на напитки и питание, как правило, не устраивает определенную категорию граждан, на которую делалась ставка в данном заявлении, и с помощью которой у чиновников возникает возможность устраивать проверки и «нагибание» малого и среднего бизнеса в обход моратория. А вот для чьего блага?, - говорит в своем сообщении Конев.

С полным текстом его сообщения можно ознакомиться здесь.



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Комментарии ( 2 )

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  • fox1167
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 Placida (Посетители) Сегодня, 13:50
Цитата: Lite
Ну а пока будут звучать такие тезисы - будем жить в заднице, извините. Первоочередная задача Государства, если господин Конев не в курсе, - это защита граждан,

applause
И, в продолжение темы про защиту интересов граждан, надо не запрещать, а организовать. Что бы не было на пляже бяк, присыпанных песком, нужно установить специальные зоны для приготовления и приема пищи. Если, семья взяла с собой мясо для шашлыков, пусть доплачивает за аренду этой мангала. Если, семья просто взяла готовую еду для перекуса, она должна воспользоваться удобным столом и стульями, а так же контейнером для мусора.
За еду на пляже, шелуху от семечек в воде-нужно штрафовать. Впрочем, деньги за вход на базу, берутся в любом случае, так что хозяин базы отдыха должен их отработать: чистые туалеты, кабинки для переодевания, душевые, фуд-корты. Лежаки и зонты. Это все может либо входить в стоимость входного билета, либо оплачиваться отдельно, по мере надобности. Всё это, как пример. Но, кто захочет, сможет организовать и следить за порядком у себя на территории, а не только деньги собирать!
А вот контролировать деятельность этого бизнеса со стороны властей, святая обязанность последних. И санэпиднадзор и комитет по защите прав потребителей, налоговые органы и другие сидельцы в акимате, которые могут и должны контролировать использование природного ресурса.
Проехала накануне вдоль берега моря. Бутылок полно, пакеты с мусором. А было только 6 июня. Лето, началось, господа пребывающие.. angry
Зато полицейский патруль неустанно патрулирует. КОГО?
 
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  • Ingul
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 Lite (Посетители) Сегодня, 13:25
Разрешить приносить с собой еду и напитки необходимо (кроме алкоголя). А так же за оставленный после себя мусор сделать штраф минимум 100 мрп.

Можно как то ограничить количество разрешённого с собой, к примеру по весу.

В прошлом году были на "тетис блю" (такое себе, сказать по правде заведение - среднее) - так вот, - там охранник женщинам по сумкам лазил - это тоже не годится. И еду с собой туда охота было взять не из экономии только (хотя и это тоже), а в т.ч. ещё и потому что там она продаётся просто отвратительная...

и защита прав предпринимателя - это первоочередная задача государства.


Ну а пока будут звучать такие тезисы - будем жить в заднице, извините. Первоочередная задача Государства, если господин Конев не в курсе, - это защита граждан, создание условий для справедливого общества, мир и порядок. А предприниматели - это уже десятое дело на самом деле.
 
 

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