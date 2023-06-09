Предварительные выводы комиссии: Во взрыве газа в Жанаозене обвиняют местного жителя

Фото МЧС
В инциденте, произошедшем в Жанаозене 17 апреля, обвиняют, как передаёт Almaty.tv, одного из 13 пострадавших - Баймагамбета Доскарина, получившего ожог свыше 45 процентов поверхности тела.
- Я питаюсь два раза в день: утром и вечером. Живу один. Кран перекрыт. Взрыв прогремел после четырёх утра. Говорят, утечка произошла в моей квартире, но как такое возможно? Я бы тогда первым умер. А от нашего дома и вовсе ничего не осталось, - рассказал Баймагамбет Доскарин.
Жильцы не согласились с версией спецкомиссии. Они утверждают - проблема в дефекте подземных труб, и требуют провести повторную экспертизу.
- Землю выкопали, обнаружили там большую трубу, где-то 560 миллиметров. Если копнуть глубже, там лежит труба поменьше, 50 миллиметров. Получается, взяли и проложили большую поверх маленькой. Вот и придавило её, отчего и взрыв произошёл. Из-за стыка, сварного шва точнее, трещина образовалась. Газовики, когда проверяли, напор до четвёртого этажа доходил, - рассказал свою версию Нурлан Исатаев, житель Жанаозена.
В местной администрации сообщили, что расследование еще продолжается. Однако специалисты, проводившие экспертизу, дефектов в подземных трубах не обнаружили.
- По словам жителей, в подвале скопился газ. Есть вывод, что через вентиляцию и канализационные трубы он добрался до верхних этажей. И взрыв произошёл после того, как включили свет. Но найти связь между домом и локализацией пока не удалось, - рассказал Жансейт Кайнарбаев, заместитель акима Жанаозена.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
Для всех семей, оставшихся без жилья после взрыва жилого дома в Жанаозене, «КазМунайГаз» приобрёл квартиры.
- Я питаюсь два раза в день: утром и вечером. Живу один. Кран перекрыт. Взрыв прогремел после четырёх утра. Говорят, утечка произошла в моей квартире, но как такое возможно? Я бы тогда первым умер. А от нашего дома и вовсе ничего не осталось, - рассказал Баймагамбет Доскарин.
Жильцы не согласились с версией спецкомиссии. Они утверждают - проблема в дефекте подземных труб, и требуют провести повторную экспертизу.
- Землю выкопали, обнаружили там большую трубу, где-то 560 миллиметров. Если копнуть глубже, там лежит труба поменьше, 50 миллиметров. Получается, взяли и проложили большую поверх маленькой. Вот и придавило её, отчего и взрыв произошёл. Из-за стыка, сварного шва точнее, трещина образовалась. Газовики, когда проверяли, напор до четвёртого этажа доходил, - рассказал свою версию Нурлан Исатаев, житель Жанаозена.
В местной администрации сообщили, что расследование еще продолжается. Однако специалисты, проводившие экспертизу, дефектов в подземных трубах не обнаружили.
- По словам жителей, в подвале скопился газ. Есть вывод, что через вентиляцию и канализационные трубы он добрался до верхних этажей. И взрыв произошёл после того, как включили свет. Но найти связь между домом и локализацией пока не удалось, - рассказал Жансейт Кайнарбаев, заместитель акима Жанаозена.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
Для всех семей, оставшихся без жилья после взрыва жилого дома в Жанаозене, «КазМунайГаз» приобрёл квартиры.
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