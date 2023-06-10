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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 1340

Почему общественный туалет стал платным в Актау

Горожане возмутились, что услуга общественного туалета на набережной предоставляется на платной основе.

Фото автора
Ремонт в общественном туалете на набережной 15 микрорайона, как заверили в городской администрации, завершен и он открыт для посещения.

Почему общественный туалет стал платным в Актау

Почему общественный туалет стал платным в Актау


Тем временем, местные жители говорят, что за вход взимается плата 100 тенге, хотя данный туалет всегда был бесплатным.

Почему общественный туалет стал платным в Актау


- Всю жизнь туалет был бесплатный. Получается, чиновники хотят «отбить» деньги за ремонт, взимая их с посетителей? - спрашивает жительница 7 микрорайона Валентина.


Как сообщили в городском отделе ЖКХ, средств из бюджета на содержание общественного туалета не предусмотрено. По этой причине посещение платное, то есть на эти средства и содержится туалет.

Напомним, акимат заявил о старте ремонтных работ в общественном туалете в конце апреля этого года.

В феврале в городском акимате говорили, что общественный туалет заработает в марте-апреле.



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Комментарии ( 5 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 15:31
Мне любопытно, а как они собирают деньги на содержание этого туалета, каким образом, в том числе и на его ремонт?
 
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  • minus
  • ЛШП
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:15
Вы на график работы туалета посмотрите-без слез не взглянеш..Тупее графика для людей и не найти нигде в мире...У нас как всегда-все через одно место...Позор!!
 
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  • ЛШП
 Lite (Посетители) Сегодня, 12:53
средств из бюджета на содержание общественного туалета не предусмотрено.


Ну так предусмотреть надо.

Сотый раз повторяю - решить проблему туалетов в городе можно ЛЕГКО, ПРОСТО и почти бесплатно!

Любой человек, гость или житель города, если он трезв и ведёт себя нормально И ТАК ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО зайти в любое общественное место и зайти в туалет никого ни о чём не спрашивая абсолютно. За несоблюдение чистоты, правда, разумно сделать штраф, о чём должно быть предупреждение.

Курсаните всех владельцев ресторанов и кафе об этом. Только доходчиво и на серьёзных основах. И проблема решена.

А вот это вот, то что на фото поставьте себе на дачу куда нибудь.
 
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  • ЛШП
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 12:21
Как сообщили в городском отделе ЖКХ, средств из бюджета на содержание общественного туалета не предусмотрено. По этой причине посещение платное, то есть на эти средства и содержится туалет.

Ну да, наверное огромная дыра в бюджете области будет...да какой области - целой страны, от содержания одного и единственного туалета в Актау
 
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  • ЛШП
 minus (Посетители) Сегодня, 12:19
Позор! Не только от наших местных жителей Актау. Позор гостям, приехавшим в наш город!
 
 

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