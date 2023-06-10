Почему общественный туалет стал платным в Актау

- Всю жизнь туалет был бесплатный. Получается, чиновники хотят «отбить» деньги за ремонт, взимая их с посетителей? - спрашивает жительница 7 микрорайона Валентина.

Ремонт в общественном туалете на набережной 15 микрорайона, как заверили в городской администрации, завершен и он открыт для посещения.Тем временем, местные жители говорят, что за вход взимается плата 100 тенге, хотя данный туалет всегда был бесплатным.Как сообщили в городском отделе ЖКХ, средств из бюджета на содержание общественного туалета не предусмотрено. По этой причине посещение платное, то есть на эти средства и содержится туалет.Напомним, акимат заявил о старте ремонтных работ в общественном туалете в конце апреля этого года.В феврале в городском акимате говорили, что общественный туалет заработает в марте-апреле.