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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 414

«ОзенМунайГаз»: Трудовой конфликт с экс-работниками ТОО «БерАли Мангистау Компани» разрешён

АО «ОзенМунайГаз» в результате проведённой работы достигло соглашения с экс-работниками ТОО «БерАли Мангистау Компани», они приняли ранее озвученное предложение о трудоустройстве в ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис». Об этом сообщает пресс-служба АО «ОзенМунайГаз».

Иллюстративное фото
В пресс-службе компании сообщили, что экс-работники ТОО «БерАли Мангистау Компани» приняли предложение о трудоустройстве в ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис».

После перехода в данную компанию за экс-работниками сохраняются прежние условия труда.

- Меры по трудоустройству экс-работников производятся строго в рамках правил АО «НК «КазМунайГаз». АО «ОзенМунайГаз» призывает и выступает за решение всех проблемных вопросов в рамках действующего законодательства, - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, рабочие в Жанаозене перекрывали проезжую часть.

Бастующие нефтяники из Жанаозена прибыли в Астану к зданию министерства энергетики.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.

Позже стало известно, что лидеры протестующих в Астане нефтяников компании «Берали Мангистау Company» Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех участников протестов из Астаны отправляют в Мангистау.

Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».

7 июня, глава региона Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками «БерАли» в Жанаозене.



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