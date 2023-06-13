«ОзенМунайГаз»: Трудовой конфликт с экс-работниками ТОО «БерАли Мангистау Компани» разрешён

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В пресс-службе компании сообщили, что экс-работники ТОО «БерАли Мангистау Компани» приняли предложение о трудоустройстве в ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис».
После перехода в данную компанию за экс-работниками сохраняются прежние условия труда.
- Меры по трудоустройству экс-работников производятся строго в рамках правил АО «НК «КазМунайГаз». АО «ОзенМунайГаз» призывает и выступает за решение всех проблемных вопросов в рамках действующего законодательства, - отметили в пресс-службе компании.
Напомним, рабочие в Жанаозене перекрывали проезжую часть.
Бастующие нефтяники из Жанаозена прибыли в Астану к зданию министерства энергетики.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Позже стало известно, что лидеры протестующих в Астане нефтяников компании «Берали Мангистау Company» Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех участников протестов из Астаны отправляют в Мангистау.
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
7 июня, глава региона Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками «БерАли» в Жанаозене.
После перехода в данную компанию за экс-работниками сохраняются прежние условия труда.
- Меры по трудоустройству экс-работников производятся строго в рамках правил АО «НК «КазМунайГаз». АО «ОзенМунайГаз» призывает и выступает за решение всех проблемных вопросов в рамках действующего законодательства, - отметили в пресс-службе компании.
Напомним, рабочие в Жанаозене перекрывали проезжую часть.
Бастующие нефтяники из Жанаозена прибыли в Астану к зданию министерства энергетики.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Позже стало известно, что лидеры протестующих в Астане нефтяников компании «Берали Мангистау Company» Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех участников протестов из Астаны отправляют в Мангистау.
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
7 июня, глава региона Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками «БерАли» в Жанаозене.
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