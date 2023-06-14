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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:14

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Жильцы одного из домов Актау боятся обрушения козырька подъезда

Житель дома №7 в 13 микрорайоне запечатлел на видео состояние бетонного козырька одного из подъездов. В акимате Актау сообщили, что работы по сносу козырька начнутся уже в эту субботу.

Коллаж из кадров видео
Состояние бетонного козырька одного из подъездов дома №7 в 13 микрорайоне засняли на видео. Люди опасаются обрушения конструкции, которое может привести к жертвам.

- Уже произошла беда, месяц только прошел. КСК и власти ждут еще одной трагедии? Когда вы, управляющие этим городом, заинтересуетесь им по-настоящему? Не местные же жители должны проводить работы такие, нужны специалисты, ходите по домам, следите за их состоянием, за что мы платим налоги? За возможную случайную смерть? - возмутилась одна из жительниц города.

В свою очередь, городские власти заверили, что план работ по сносу козырька уже разработали.

- В субботу, 17 июня, бригада будет работать по этому адресу, - сообщили в городском отделе жилищной инспекции.

О том, какая компания будет выполнять работы и какой срок их окончания, в городском акимате не уточнили.



Напомним, в мае этого года один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей.



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