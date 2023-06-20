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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 709

Врачи рассказали о состоянии четырёх школьниц после трагического инцидента на 63-м километре от Актау

В Мангистауской областной детской больнице по-прежнему находятся четыре школьницы, которые едва не утонули во время отдыха на 63-м километре от Актау. Состояние одной из них оценивается как тяжёлое - она находится в реанимации.

Фото из архива Lada.kz
Врачи Мангистауской областной детской больницы рассказали о состоянии школьниц, пострадавших во время отдыха на 63-м километре от Актау.

- Четверо подростков были доставлены в Мангистаускую детскую областную больницу. Одна из пациенток находится в реанимации. Состояние остается тяжёлым. Остальные находятся в отделении, они получают лечение, - прокомментировала заместитель директора Мангистауской областной детской больницы Сания Тарбахова.

Напомним, происшествие со школьниками случилось днём 18 июня - на 63-м километре от Актау. Очевидцы сообщили, что пятеро подростков тонут в море. В результате - один из подростков 2007 года рождения скончался в автомобиле по пути в больницу. Четыре девушки были госпитализированы.

Позже стали известны подробности происшествия на 63-м километре от Актау. Оказалось, что участники трагического инцидента - учащиеся одной из школ Мунайлинского района. Группа из 24 человек вместе с классным руководителем выехали автобусом на «Голубую бухту», чтобы отпраздновать окончание учебного года. Однако идея провести время на природе обернулась трагедией.



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