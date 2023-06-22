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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 18:16

Просмотров: 1898

Отель ориентирован на иностранного гостя: в Caspian Riviera прокомментировали наличие шаровых конкреций

Шаровые конкреции из урочища Торыш сняли на видео у отеля Caspian Riviera. Раушан Хамитова, директор отеля, объяснила, что это было сделано для популяризации региона, и привезли их к зданию отеля около десяти лет назад. В управлении культуры, архивов и документации Мангистауской области заявили, что госорганы работают над тем, чтобы включить Долину шаров в государственный список памятников истории и культуры.

Фото предоставлено руководством отеля
Видео, на котором запечатлены шаровые конкреции у входа в отель Caspian Riviera, было опубликовано вчера, 21 июня, на странице одного из пользователей Facebook. В социальных сетях видео вызвало волну негодования.

- Таких маленьких шаров в Долине шаров не осталось. Знаете, почему? Потому что их все оттуда вывезли, - говорится в видеоролике.



В свою очередь, в администрации отеля заявили, что каменные шары привезли из урочища около десяти лет назад при подготовке к международному праздничному событию.

- Отель Caspian Riviera - не частный особняк, это общественное место и туристический объект, ориентированный на иностранного гостя. В отеле было проведено большое количество знаковых международных ивентов - как спортивных, культурных и деловых, так и мероприятий государственного значения. Популяризация нашего региона была задачей нашего отеля еще, как говориться, «до того, как это стало мейнстримом», то есть до курса на развитие туризма, взятого государством. Мы содержим очень дорогой для нас уникальный аквариум с осетрами, мы кормим наших гостей блюдами национальной кухни. Шаровые конкреции (в очень небольшом количестве) в благоустройстве территории – это тоже элемент популяризации региона. Чтобы показать иностранным гостям (в том числе членам правительственных делегаций, маршруты которых строго расписаны), что у нас в регионе есть такие уникальные природные образования, и возбудить их интерес для путешествий или для их организации (то есть развития туризма, к которому мы все стремимся). Разве можно придумать лучшее место чем Caspian Riviera? – рассказала Раушан Хамитова.

Отель ориентирован на иностранного гостя: в Caspian Riviera прокомментировали наличие шаровых конкреций

Отель ориентирован на иностранного гостя: в Caspian Riviera прокомментировали наличие шаровых конкреций


Как отметили в отеле, шаровые конкреции не вывозились сотрудниками гостиницы за пределы региона, а также они не продавались и не использовались в качестве строительного материала.

В то же время, государственными органами проводится работа по приданию урочищу Торыш статуса объекта историко-культурного наследия с последующим включением в государственный список памятников истории и культуры.

- После этого запланирована разработка естественного и технико-экономического обоснования, - добавили в управлении культуры, архивов и документации региона.

Напомним, путешественники «Экспедиции +362» сообщили о краже достопримечательностей в Долине шаров. Это видео шокировало пользователей социальных сетей.

Участники видео избежали наказания. Полиция Мангистау не составила административный протокол в отношении мужчин, которые попали на видео в момент вывоза шаровых конкреций из местности Торыш. Полицейские провели с ними лишь профилактическую беседу.

В акимате Мангистау сообщили, что организация охраны территории Долины шаров за счёт средств местного бюджета невозможна.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира также сообщили, что Долина шаров не является охраняемой природной территорией.



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Комментарии ( 4 )

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Марат) (Посетители) Вчера, 23:44
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:43
Раушан Хамитова!!!Может я ничего и не смыслю как возбудить интерес у иностранных туристов,но точно знаю что во всех цивилизованных странах чтобы возбудить как Вы говорите интерес используют качественную полиграфию и буклеты-где все очень подробно рассказывают.Что то я в Египте нигде не видел в отелях камней и кусков пирамид или еще чего либо с плато Гизы,и кусков Гранд-Каньона в отелях Аризоны или где то в гостиницах Америки...
 
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 Макс С. (Посетители) Вчера, 18:52
Maximus,
Администрации отеля также ни холодно ни жарко от вашего мнения.
 
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 Maximus (Посетители) Вчера, 18:29
Уважаемая Раушан Хамитова, Все что Вы описываете про Ваш аквариум и все что происходит в отеле это сугубо Ваш заработок. Отель работает и трудиться на конкретного предпринимателя. Нам, простым жителям, от этого отеля ни холодно ни жарко. Шары можно было сделать из бетона и раскрасить под те же что в долине.
 
 

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