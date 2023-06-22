Отель ориентирован на иностранного гостя: в Caspian Riviera прокомментировали наличие шаровых конкреций

Фото предоставлено руководством отеля
Видео, на котором запечатлены шаровые конкреции у входа в отель Caspian Riviera, было опубликовано вчера, 21 июня, на странице одного из пользователей Facebook. В социальных сетях видео вызвало волну негодования.
- Таких маленьких шаров в Долине шаров не осталось. Знаете, почему? Потому что их все оттуда вывезли, - говорится в видеоролике.
В свою очередь, в администрации отеля заявили, что каменные шары привезли из урочища около десяти лет назад при подготовке к международному праздничному событию.
- Отель Caspian Riviera - не частный особняк, это общественное место и туристический объект, ориентированный на иностранного гостя. В отеле было проведено большое количество знаковых международных ивентов - как спортивных, культурных и деловых, так и мероприятий государственного значения. Популяризация нашего региона была задачей нашего отеля еще, как говориться, «до того, как это стало мейнстримом», то есть до курса на развитие туризма, взятого государством. Мы содержим очень дорогой для нас уникальный аквариум с осетрами, мы кормим наших гостей блюдами национальной кухни. Шаровые конкреции (в очень небольшом количестве) в благоустройстве территории – это тоже элемент популяризации региона. Чтобы показать иностранным гостям (в том числе членам правительственных делегаций, маршруты которых строго расписаны), что у нас в регионе есть такие уникальные природные образования, и возбудить их интерес для путешествий или для их организации (то есть развития туризма, к которому мы все стремимся). Разве можно придумать лучшее место чем Caspian Riviera? – рассказала Раушан Хамитова.
Как отметили в отеле, шаровые конкреции не вывозились сотрудниками гостиницы за пределы региона, а также они не продавались и не использовались в качестве строительного материала.
В то же время, государственными органами проводится работа по приданию урочищу Торыш статуса объекта историко-культурного наследия с последующим включением в государственный список памятников истории и культуры.
- После этого запланирована разработка естественного и технико-экономического обоснования, - добавили в управлении культуры, архивов и документации региона.
Напомним, путешественники «Экспедиции +362» сообщили о краже достопримечательностей в Долине шаров. Это видео шокировало пользователей социальных сетей.
Участники видео избежали наказания. Полиция Мангистау не составила административный протокол в отношении мужчин, которые попали на видео в момент вывоза шаровых конкреций из местности Торыш. Полицейские провели с ними лишь профилактическую беседу.
В акимате Мангистау сообщили, что организация охраны территории Долины шаров за счёт средств местного бюджета невозможна.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира также сообщили, что Долина шаров не является охраняемой природной территорией.
- Таких маленьких шаров в Долине шаров не осталось. Знаете, почему? Потому что их все оттуда вывезли, - говорится в видеоролике.
В свою очередь, в администрации отеля заявили, что каменные шары привезли из урочища около десяти лет назад при подготовке к международному праздничному событию.
- Отель Caspian Riviera - не частный особняк, это общественное место и туристический объект, ориентированный на иностранного гостя. В отеле было проведено большое количество знаковых международных ивентов - как спортивных, культурных и деловых, так и мероприятий государственного значения. Популяризация нашего региона была задачей нашего отеля еще, как говориться, «до того, как это стало мейнстримом», то есть до курса на развитие туризма, взятого государством. Мы содержим очень дорогой для нас уникальный аквариум с осетрами, мы кормим наших гостей блюдами национальной кухни. Шаровые конкреции (в очень небольшом количестве) в благоустройстве территории – это тоже элемент популяризации региона. Чтобы показать иностранным гостям (в том числе членам правительственных делегаций, маршруты которых строго расписаны), что у нас в регионе есть такие уникальные природные образования, и возбудить их интерес для путешествий или для их организации (то есть развития туризма, к которому мы все стремимся). Разве можно придумать лучшее место чем Caspian Riviera? – рассказала Раушан Хамитова.
Как отметили в отеле, шаровые конкреции не вывозились сотрудниками гостиницы за пределы региона, а также они не продавались и не использовались в качестве строительного материала.
В то же время, государственными органами проводится работа по приданию урочищу Торыш статуса объекта историко-культурного наследия с последующим включением в государственный список памятников истории и культуры.
- После этого запланирована разработка естественного и технико-экономического обоснования, - добавили в управлении культуры, архивов и документации региона.
Напомним, путешественники «Экспедиции +362» сообщили о краже достопримечательностей в Долине шаров. Это видео шокировало пользователей социальных сетей.
Участники видео избежали наказания. Полиция Мангистау не составила административный протокол в отношении мужчин, которые попали на видео в момент вывоза шаровых конкреций из местности Торыш. Полицейские провели с ними лишь профилактическую беседу.
В акимате Мангистау сообщили, что организация охраны территории Долины шаров за счёт средств местного бюджета невозможна.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира также сообщили, что Долина шаров не является охраняемой природной территорией.