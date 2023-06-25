Фонарь-невидимка: Когда отремонтируют освещение в центре Актау

Фото жителей дома №37 в 11 микрорайоне
Один из фонарных столбов на аллее в 11 микрорайоне за домом №37, как говорят жители, работает непостоянно.
В «АУЭС» пообещали, что в понедельник электрики снова проверят фонарь.
Напомним, в мае 2022 года электрики наспех установили упавший фонарный столб за домом № 37 в 11 микрорайоне.
- После того, как столб рухнул в прошлом году, он стал работать с перебоями. В прошлом месяце опять приезжали электрики, чинили, но толку нет, - говорят жители дома №37.
Ремонт освещения месяц назад
В «АУЭС» пообещали, что в понедельник электрики снова проверят фонарь.
Напомним, в мае 2022 года электрики наспех установили упавший фонарный столб за домом № 37 в 11 микрорайоне.
Оставьте свой комментарий первым.