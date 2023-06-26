Акимат города: В этом году ремонта тротуаров в 11 микрорайоне Актау не будет

Фото жителей 11 микрорайона
Люди возмущены, что новые тротуары проложили во многих микрорайонах, но 11 микрорайон оставили в плачевном состоянии.
Напомним, в октябре 2022 года в ЖКХ сказали, что разрабатывается сметный расчет. Будут запрошены денежные средства из бюджета. После будет объявлен подрядчик, с кем заключат договор, и будут производиться работы по благоустройству.
На сегодня же в отделе ЖКХ городского акимата на этот раз ответили, что ремонт тротуарных дорожек внутри 11 микрорайона в этом году не предусмотрен. Но, в то же время заверили, что в этом году будет проведен ямочный ремонт автодорог внутри микрорайона.
- На коляске с ребенком - это целое испытание. Бесконечно приходится притормаживать, приподнимать колеса. Уже десятки лет тротуар не ремонтировался. Взгляните, как прекрасно выглядит площадь Ынтымак, а стоит зайти за нее, свернув внутрь микрорайона, начинается ужас. Работники акимата, для чего были потрачены деньги на тюленя, осетра и тюльпаны, вместо того, чтобы решать злободневные вопросы, - говорит молодая мама двоих детей Айнаш.
Проблемный участок у дома №18А
Изношенный тротуар перед школой №10
Разбитый тротуар между домами №32 и №33
Требует ремонта тротуарная дорожка за домами №31 и №37
Такая же ситуация с тротуаром между школами и по всему микрорайону
Напомним, в октябре 2022 года в ЖКХ сказали, что разрабатывается сметный расчет. Будут запрошены денежные средства из бюджета. После будет объявлен подрядчик, с кем заключат договор, и будут производиться работы по благоустройству.
На сегодня же в отделе ЖКХ городского акимата на этот раз ответили, что ремонт тротуарных дорожек внутри 11 микрорайона в этом году не предусмотрен. Но, в то же время заверили, что в этом году будет проведен ямочный ремонт автодорог внутри микрорайона.
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