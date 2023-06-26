Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.05 KZT
  • €1 = 485.5 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:02

Просмотров: 7

Акимат города: В этом году ремонта тротуаров в 11 микрорайоне Актау не будет

Жители 11 микрорайона вновь пожаловались на состояние тротуарных дорожек внутри микрорайона.

Фото жителей 11 микрорайона
Люди возмущены, что новые тротуары проложили во многих микрорайонах, но 11 микрорайон оставили в плачевном состоянии.

- На коляске с ребенком - это целое испытание. Бесконечно приходится притормаживать, приподнимать колеса. Уже десятки лет тротуар не ремонтировался. Взгляните, как прекрасно выглядит площадь Ынтымак, а стоит зайти за нее, свернув внутрь микрорайона, начинается ужас. Работники акимата, для чего были потрачены деньги на тюленя, осетра и тюльпаны, вместо того, чтобы решать злободневные вопросы, - говорит молодая мама двоих детей Айнаш.


Проблемный участок у дома №18А

Акимат города: В этом году ремонта тротуаров в 11 микрорайоне Актау не будет


Изношенный тротуар перед школой №10

Акимат города: В этом году ремонта тротуаров в 11 микрорайоне Актау не будет


Разбитый тротуар между домами №32 и №33

Акимат города: В этом году ремонта тротуаров в 11 микрорайоне Актау не будет


Требует ремонта тротуарная дорожка за домами №31 и №37

Акимат города: В этом году ремонта тротуаров в 11 микрорайоне Актау не будет

Акимат города: В этом году ремонта тротуаров в 11 микрорайоне Актау не будет


Такая же ситуация с тротуаром между школами и по всему микрорайону

Акимат города: В этом году ремонта тротуаров в 11 микрорайоне Актау не будет


Напомним, в октябре 2022 года в ЖКХ сказали, что разрабатывается сметный расчет. Будут запрошены денежные средства из бюджета. После будет объявлен подрядчик, с кем заключат договор, и будут производиться работы по благоустройству.

На сегодня же в отделе ЖКХ городского акимата на этот раз ответили, что ремонт тротуарных дорожек внутри 11 микрорайона в этом году не предусмотрен. Но, в то же время заверили, что в этом году будет проведен ямочный ремонт автодорог внутри микрорайона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика