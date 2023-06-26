Акимат города: В этом году ремонта тротуаров в 11 микрорайоне Актау не будет

- На коляске с ребенком - это целое испытание. Бесконечно приходится притормаживать, приподнимать колеса. Уже десятки лет тротуар не ремонтировался. Взгляните, как прекрасно выглядит площадь Ынтымак, а стоит зайти за нее, свернув внутрь микрорайона, начинается ужас. Работники акимата, для чего были потрачены деньги на тюленя, осетра и тюльпаны, вместо того, чтобы решать злободневные вопросы, - говорит молодая мама двоих детей Айнаш.

Проблемный участок у дома №18А

Изношенный тротуар перед школой №10

Разбитый тротуар между домами №32 и №33

Требует ремонта тротуарная дорожка за домами №31 и №37

Такая же ситуация с тротуаром между школами и по всему микрорайону