Кто разрешает такое в Актау? Жители 14 микрорайона выступают против строительства еще одного многоквартирного дома

фото жительницы Актау
Жители 14 микрорайона Актау поставили под сомнение законность строительства таунхауса около дома №20.
- Около заведения «Адмирал» уже построили трехэтажный дом, где висит рекламный баннер, сообщающий о продаже таунхаусов. У меня, как у жительницы 14 микрорайона, возникает вопрос: учитывали ли мнение жителей перед началом строительства данного объекта? Раньше на этом месте была парковка, а сейчас и пройти негде! Кто придумал строить дом на таком небольшом участке земли. Пусть кто-нибудь ответит на этот вопрос, - адресовала свой вопрос властям жительница Актау в Telegram-чате акима Мангистауской области.
Пользователи Сети отметили, что из-за уплотняющейся застройки пострадает весь город в целом - из-за увеличения плотности застройки и численности населения, нехватки соцобъектов, дорог и озеленения.
Редакция ожидает комментариев от акимата города Актау.
Ранее сообщалось о другом строящемся 11-этажном доме в 14 микрорайоне. Несмотря на то, что стройку признали незаконной, в микрорайоне вновь начались работы.
В ГАСК сообщили, что разрешение у застройщика есть.
Жители намерены бороться дальше.
- Около заведения «Адмирал» уже построили трехэтажный дом, где висит рекламный баннер, сообщающий о продаже таунхаусов. У меня, как у жительницы 14 микрорайона, возникает вопрос: учитывали ли мнение жителей перед началом строительства данного объекта? Раньше на этом месте была парковка, а сейчас и пройти негде! Кто придумал строить дом на таком небольшом участке земли. Пусть кто-нибудь ответит на этот вопрос, - адресовала свой вопрос властям жительница Актау в Telegram-чате акима Мангистауской области.
Пользователи Сети отметили, что из-за уплотняющейся застройки пострадает весь город в целом - из-за увеличения плотности застройки и численности населения, нехватки соцобъектов, дорог и озеленения.
Редакция ожидает комментариев от акимата города Актау.
Ранее сообщалось о другом строящемся 11-этажном доме в 14 микрорайоне. Несмотря на то, что стройку признали незаконной, в микрорайоне вновь начались работы.
В ГАСК сообщили, что разрешение у застройщика есть.
Жители намерены бороться дальше.