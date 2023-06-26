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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 165

Кто разрешает такое в Актау? Жители 14 микрорайона выступают против строительства еще одного многоквартирного дома

Жители 14 микрорайона Актау требуют от властей региона обратить внимание на строительство таунхауса около дома №20.

фото жительницы Актау
Жители 14 микрорайона Актау поставили под сомнение законность строительства таунхауса около дома №20.

- Около заведения «Адмирал» уже построили трехэтажный дом, где висит рекламный баннер, сообщающий о продаже таунхаусов. У меня, как у жительницы 14 микрорайона, возникает вопрос: учитывали ли мнение жителей перед началом строительства данного объекта? Раньше на этом месте была парковка, а сейчас и пройти негде! Кто придумал строить дом на таком небольшом участке земли. Пусть кто-нибудь ответит на этот вопрос, - адресовала свой вопрос властям жительница Актау в Telegram-чате акима Мангистауской области.

Пользователи Сети отметили, что из-за уплотняющейся застройки пострадает весь город в целом - из-за увеличения плотности застройки и численности населения, нехватки соцобъектов, дорог и озеленения.

Редакция ожидает комментариев от акимата города Актау.

Ранее сообщалось о другом строящемся 11-этажном доме в 14 микрорайоне. Несмотря на то, что стройку признали незаконной, в микрорайоне вновь начались работы.

В ГАСК сообщили, что разрешение у застройщика есть.

Жители намерены бороться дальше.



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Комментарии ( 1 )

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  • Placida
  • Sportikus
 bekenova (Посетители) Сегодня, 09:53
поздно уже , бить в колокола, когда в танхаусах уже внешнюю и внутреннюю отделку делают.
 
 

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