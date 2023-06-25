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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 1940

Стройку признали незаконной в Актау: в 14 микрорайоне вновь начались работы

Жильцы пятиэтажки говорят о продолжении строительства жилого комплекса в 14 микрорайоне.

Фото жителей дома №5 в 14 микрорайоне
По словам жителей дома №5 в 14 микрорайоне, возведение по соседству с ними многоэтажного здания продолжается. При этом они получили на руки решение суда, где строительство признали незаконным. Они отправили данное постановление в областное управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

- Если вышло решение суда, что стройка признана незаконной, то, по идее, ГАСК должен контролировать выполнение решения суда. Однако, к нашему крайнему удивлению, они ничем не занимаются, - недоумевают жители.


Стройку признали незаконной в Актау: в 14 микрорайоне вновь начались работы


В ГАСК сообщили, что разрешение у застройщика есть.

Жители намерены бороться дальше.



Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством высотного жилого дома.

Вопреки мнению горожан начался монтаж башенного крана.

Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.

Несмотря на сейсмоопасную зону на месте строительства начали устанавливать забор.

Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.

Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.

Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».

Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это, строительство продолжалось.

В конце сентября 2022 года возведение жилого комплекса приостановили.

В конце октября жители обеспокоились продолжением строительства высотного жилого дома. На территории стройки установили башенный кран, стрела которого уперлась буквально в окна жильцов дома №4.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области отреагировали на ситуацию - строительство приостановлено.

Вскоре жители 14 микрорайона выступили с обращением и заявили, что застройщик вводит потенциальных покупателей в заблуждение.

Позже жители сообщили, что ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку из-за несоблюдения техники безопасности.

Инвесторы долевого строительства просят с пониманием отнестись к их проблеме и не мешать возводить многострадальную высотку.

В этом месяце люди все-таки добились, чтобы в областном специализированном межрайонном экономическом суде признали стройку незаконной.



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Комментарии ( 2 )

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Santa (Посетители) Сегодня, 15:50
Неужели чтобы решить вопрос надо устраивать митинги и делать обращение к президенту страны?! Когда уже будут работать законы для всех?
 
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  • OpOp
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:55
Беспредел продолжается.
Законы принимаются не для всех.
 
 

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