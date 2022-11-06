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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 1387

Ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку в Актау

Жители 14 микрорайона опасаются за детей.

Ограждение удерживает кучу камней
Рядом со строящейся многоэтажкой располагается детская игровая площадка. Как утверждают жители дома №5 в 14 микрорайоне, застройщик не соблюдает технику безопасности.

Ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку в Актау


- Некоторые родители и вовсе боятся отпускать своих детей играть на площадку, потому что прямо у ограждения из профлиста навалили кучу булыжников. Эта насыть может запросто повалить этот забор, а он в двух метрах от детского игрового комплекса. Всем все равно? Куда нам теперь жаловаться?, - возмущаются жители дома №5.


Со слов жителей дома №5, несмотря на просьбу областного акимата приостановить строительство, оно продолжается с понедельника по воскресенье.

Вот так выглядел данный участок в 1997 году.

Ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку в Актау


Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили свое несогласие с запланированным строительством высотного жилого дома.

Вопреки мнению горожан начался монтаж башенного крана.

Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.

Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.

Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.

Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.

Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».

Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это, строительство продолжалось.

В конце сентября жители сообщили, что возведение жилого комплекса приостановили.

В конце октября жители обеспокоились продолжением строительства высотного жилого дома. На территории стройки установили башенный кран, стрела которого уперлась буквально в окна жильцов дома №4.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области отреагировали на ситуацию - строительство приостановлено.

Жители 14 микрорайона выступили с обращением и заявили, что застройщик вводит потенциальных покупателей в заблуждение.



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