Жители 14 микрорайона выступили с обращением: застройщик вводит потенциальных покупателей в заблуждение

- Они склоняются к решению данного вопроса путем мирового соглашения. О каком мировом соглашении мы можем вести речь, если участок выдан незаконно и он подлежит общему пользованию. Почему ТОО «Юпитер Строй» и акимат в лице управления государственного архитектурно-строительного контроля должны решать этот вопрос за участок полюбовно, хотя он фактически принадлежит народу, - задались вопросом жители 14 микрорайона.

- То есть ТОО «Юпитер Строй» вводит всех потенциальных покупателей в заблуждение. Все документы по этой стройке практически являются фиктивными - они либо выданы задним числом, либо не имеют силы на основании ответа от Департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства о незаконности строительства на данном участке, - отметили жители.