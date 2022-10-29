Жители 14 микрорайона выступили с обращением: застройщик вводит потенциальных покупателей в заблуждение

Фото жителей дома №5 в 14 микрорайоне
По словам жителей 14 микрорайона, в эту пятницу, 28 октября, в экономическом суде должно было состояться заседание с застройщиком ТОО «Юпитер Строй» по вопросу возведения высотки перед домами №4 и №5. В силу определенных причин заседание не состоялось.
Вывески на досках объявлений о подготовке к строительству, как уверяют жители, появились в мае прошлого года, когда и фактически началась стройка. На паспорте же объекта указан второй квартал 2022 года.
Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили свое несогласие с запланированным строительством высотного жилого дома.
Вопреки мнению горожан начался монтаж башенного крана.
Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это строительство продолжалось.
На конце сентября жители сообщили, что возведение жилого комплекса приостановили.
На этой неделе жители обеспокоились продолжением строительства высотного жилого дома. На территории стройки установили башенный кран, стрела которого уперлась буквально в окна жильцов дома №4.
В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области отреагировали на ситуацию - строительство приостановлено.
- Они склоняются к решению данного вопроса путем мирового соглашения. О каком мировом соглашении мы можем вести речь, если участок выдан незаконно и он подлежит общему пользованию. Почему ТОО «Юпитер Строй» и акимат в лице управления государственного архитектурно-строительного контроля должны решать этот вопрос за участок полюбовно, хотя он фактически принадлежит народу, - задались вопросом жители 14 микрорайона.
Вывески на досках объявлений о подготовке к строительству, как уверяют жители, появились в мае прошлого года, когда и фактически началась стройка. На паспорте же объекта указан второй квартал 2022 года.
- То есть ТОО «Юпитер Строй» вводит всех потенциальных покупателей в заблуждение. Все документы по этой стройке практически являются фиктивными - они либо выданы задним числом, либо не имеют силы на основании ответа от Департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства о незаконности строительства на данном участке, - отметили жители.
Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили свое несогласие с запланированным строительством высотного жилого дома.
Вопреки мнению горожан начался монтаж башенного крана.
Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это строительство продолжалось.
На конце сентября жители сообщили, что возведение жилого комплекса приостановили.
На этой неделе жители обеспокоились продолжением строительства высотного жилого дома. На территории стройки установили башенный кран, стрела которого уперлась буквально в окна жильцов дома №4.
В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области отреагировали на ситуацию - строительство приостановлено.