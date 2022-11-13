Жилой комплекс раздора: дольщики высказали свою позицию по строительству дома в Актау

- Нас всего порядка 50 человек. В целом мы уплатили застройщику ТОО «RICH AQTAU» более 400 миллионов тенге. С тех пор прошло 4,5 года, но никакие работы не велись, стройка стоит заброшенная, застройщица оказалась мошенницей и была осуждена. Сегодня на соседних земельных участках в 14 микрорайоне начато строительство нового ЖК, в том числе и для обманутых дольщиков ТОО «RICH AQTAU». Данное строительство является плодом многолетней работы дольщиков и акимата Актау по возврату вложенных средств граждан и возобновления строительства. Благодаря действиям чиновников нас, обманутых дольщиков, взял к себе новый застройщик ТОО «Юпитер строй», обещает достроить наш ЖК и выдать долгожданные квартиры, - говорят дольщики.

- Они с завидной периодичностью поливают грязью нашу стройку, обвиняя в том, что наш дом расположен близко к их домам, строится «на костях» и упадёт, и что наши сети будут вклиниваться в их сети. Новый застройщик ТОО «Юпитер строй» представляет жителям полную информацию и документы с опровержением, но активисты не идут на диалог и лишь негативно высказываются о нашей стройке в СМИ. В одном из последних публикаций было написано, что стрела башенного крана упёрлась в окна дома №5. Также к новости было приложено видео, снятое снизу вверх, которое создавало оптическую иллюзию - как будто стрела действительно упирается в дом. На самом же деле кран находится намного выше пятого этажа. Мы не понимаем, почему несколько жителей так озлоблены на стройку? Застройщик построит дороги, сквер, зону отдыха также для соседних домов. При встрече с четырьмя жителями дома №5 в акимате они нас, обманутых дольщиков, не захотели даже слушать, проявляя к нам агрессию, разговаривая на повышенных тонах. Нам бы хотелось взаимопонимания и взаимоуважения. Любой негативный информационный след действительно может повлиять на нашу стройку, наши судьбы и усложнить нашу жизнь. Просим с пониманием отнестись к нашей проблеме и не мешать строить наш многострадальный дом. Ведь в городе очень много проблем, кроме нашего строительного участка. Мы, дольщики, такие же граждане Казахстана, как и активисты, и наши интересы также важны как и их. Этот дом нам не выделило бесплатно государство, мы вложили свои кровно заработанные деньги и имеем право получить построенный дом. Если стройку заморозят по вине активистов, то мы будем защищать свои интересы и подавать в суд, - обратились дольщики ТОО «RICH AQTAU».