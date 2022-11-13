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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 2248

Жилой комплекс раздора: дольщики высказали свою позицию по строительству дома в Актау

Инвесторы долевого строительства жилого комплекса в 14 микрорайоне просят с пониманием отнестись к их проблеме и не мешать возводить многострадальную высотку.

Фото автора
По словам дольщиков ТОО «RICH AQTAU», в начале 2018 года они заключили предварительные договоры купли-продажи квартир на объекте в 14 микрорайоне перед домами №4 и №5.

- Нас всего порядка 50 человек. В целом мы уплатили застройщику ТОО «RICH AQTAU» более 400 миллионов тенге. С тех пор прошло 4,5 года, но никакие работы не велись, стройка стоит заброшенная, застройщица оказалась мошенницей и была осуждена. Сегодня на соседних земельных участках в 14 микрорайоне начато строительство нового ЖК, в том числе и для обманутых дольщиков ТОО «RICH AQTAU». Данное строительство является плодом многолетней работы дольщиков и акимата Актау по возврату вложенных средств граждан и возобновления строительства. Благодаря действиям чиновников нас, обманутых дольщиков, взял к себе новый застройщик ТОО «Юпитер строй», обещает достроить наш ЖК и выдать долгожданные квартиры, - говорят дольщики.


Жилой комплекс раздора: дольщики высказали свою позицию по строительству дома в Актау


Однако, с их слов, идёт атака на их стройку нескольких активистов из домов №4 и №5.

- Они с завидной периодичностью поливают грязью нашу стройку, обвиняя в том, что наш дом расположен близко к их домам, строится «на костях» и упадёт, и что наши сети будут вклиниваться в их сети. Новый застройщик ТОО «Юпитер строй» представляет жителям полную информацию и документы с опровержением, но активисты не идут на диалог и лишь негативно высказываются о нашей стройке в СМИ. В одном из последних публикаций было написано, что стрела башенного крана упёрлась в окна дома №5. Также к новости было приложено видео, снятое снизу вверх, которое создавало оптическую иллюзию - как будто стрела действительно упирается в дом. На самом же деле кран находится намного выше пятого этажа. Мы не понимаем, почему несколько жителей так озлоблены на стройку? Застройщик построит дороги, сквер, зону отдыха также для соседних домов. При встрече с четырьмя жителями дома №5 в акимате они нас, обманутых дольщиков, не захотели даже слушать, проявляя к нам агрессию, разговаривая на повышенных тонах. Нам бы хотелось взаимопонимания и взаимоуважения. Любой негативный информационный след действительно может повлиять на нашу стройку, наши судьбы и усложнить нашу жизнь. Просим с пониманием отнестись к нашей проблеме и не мешать строить наш многострадальный дом. Ведь в городе очень много проблем, кроме нашего строительного участка. Мы, дольщики, такие же граждане Казахстана, как и активисты, и наши интересы также важны как и их. Этот дом нам не выделило бесплатно государство, мы вложили свои кровно заработанные деньги и имеем право получить построенный дом. Если стройку заморозят по вине активистов, то мы будем защищать свои интересы и подавать в суд, - обратились дольщики ТОО «RICH AQTAU».


Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством высотного жилого дома.

Вопреки мнению горожан начался монтаж башенного крана.

Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.

Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.

Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.

Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.

Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».

Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это, строительство продолжалось.

В конце сентября жители сообщили, что возведение жилого комплекса приостановили.

В конце октября жители обеспокоились продолжением строительства высотного жилого дома. На территории стройки установили башенный кран, стрела которого уперлась буквально в окна жильцов дома №4.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области отреагировали на ситуацию - строительство приостановлено.

Вскоре жители 14 микрорайона выступили с обращением и заявили, что застройщик вводит потенциальных покупателей в заблуждение.

На той неделе жители сообщили, что ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку из-за несоблюдения техники безопасности.



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Комментарии ( 2 )

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  • alibekm
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 20:56
Из-за "ваших" домов построенных внутри микрорайонов создается нагрузка на все сети (тепло-, водо-, электро-) и по этой причине жители рядом стоящих домов против. Они не хотят жить без света, воды и тепла. Более 50% из вас скорее всего даже не планирует жить в нем а лишь вкладывают с "неба упавшие" деньги с целью дальнейшей перепродажи. Зае... самопровозглашенные инженера. Читайте техническую литературу!!! Рассчитывайте нагрузки на существующие (Очень изношенные) сети не в телефоне а на бумаге и по формулам. Харе думать только о наживе!
P.S. Извиняюсь, накипело!
P.P.S. Сколько будет продолжаться беспредел произвол ?
 
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 Феникс (Посетители) Сегодня, 19:48
«Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны» - Уинстон Черчилль.
Признано что, закон нарушен. Теперь в конфликт вступают дольщики и просят с пониманием отнестись к нарушению закона, это уже становится назойливой наглостью. С каких это пор дольщики не законного строительства управляют ген. планом города приводя доводы
Мы, дольщики, такие же граждане Казахстана, как и активисты, и наши интересы также важны как и их.
Активисты надо заметить борются законными методами, а вот строительство ведётся под большим сомнением.
Любой негативный информационный след действительно может повлиять на нашу стройку, наши судьбы и усложнить нашу жизнь.
А то что такое строительство усложняет жизнь другим, застройщика и дольщиков это совсем не интересует.
Если стройку заморозят по вине активистов, то мы будем защищать свои интересы и подавать в суд, - обратились дольщики ТОО «RICH AQTAU».
Ну и подавайте, только сначала определитесь на кого, на застройщика или на тех кто подписывал документы, постановления и договоры аренды на земельный участок.
 
 

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