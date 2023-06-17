Потребовалось два года: строительство высотки признали незаконной в Актау

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Впервые жители дома №5 в 14 микрорайоне обратились в 2021 году в областной специализированный межрайонный экономический суд. Было принято мировое соглашение между департаментом по управлению земельными ресурсами, городским акиматом и ТОО «Юпитер строй сервис». Строительство продолжилось.
Люди остались не согласны и подали коллективную частную жалобу уже в областной суд. Последний отменил мировое соглашение в марте этого года и направил дело в суд первой инстанции, то есть в областной специализированный межрайонный экономический суд.
Инициатором судебного процесса по данному делу и истцом выступил департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области. Ответчиком - городской отдел земельных отношений, а также сам застройщик в лице ТОО «Юпитер строй сервис». Третье лицо со стороны ответчика - это городской акимат.
Главная суть вопроса - на данном земельном участке было предусмотрено строительство детской игровой площадки, аллеи, автостоянки и других объектов общего пользования, однако земельный участок перед домом №5 был передан ТОО «Юпитер строй сервис». Заменено целевое назначение и ведётся строительство многоэтажного жилого дома.
Из материалов дела установлено, что при предоставлении акиматом города в аренду земельного участка ТОО «Юпитер строй сервис» был нарушен генеральный план города. А в процессе предоставления земельного участка в принятии решения участвовали только семь членов земельной комиссии, состоящей из 13 членов. Решение неправомерной земельной комиссии является принятым не в соответствии с требованиями закона.
Строительство многоквартирного жилого дома с участием дольщиков, суд рассматривает критически, поскольку основанием иска является нарушение требований законодательства при предоставлении земельного участка.
Требование истца о признании недействительным договора аренды земельного участка между городским отделом земельных отношений и ТОО «Юпитер строй сервис» суд решил удовлетворить.
Решение вправе быть обжаловано сторонами в апелляционную судебную коллегию Мангистауского областного суда через областной специализированный межрайонный экономический суд.
Теперь же жители дома №5 ждут второй раунд в «поединке» - добиться сноса новостройки.
На сегодня, 17 июня, строительство продолжается. Со слов жителей, работы продолжаются ежедневно с утра до вечера без выходных.
Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством высотного жилого дома.
Вопреки мнению горожан начался монтаж башенного крана.
Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это, строительство продолжалось.
В конце сентября 2022 года жители сообщили, что возведение жилого комплекса приостановили.
В конце октября жители обеспокоились продолжением строительства высотного жилого дома. На территории стройки установили башенный кран, стрела которого уперлась буквально в окна жильцов дома №4.
В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области отреагировали на ситуацию - строительство приостановлено.
Вскоре жители 14 микрорайона выступили с обращением и заявили, что застройщик вводит потенциальных покупателей в заблуждение.
Позже жители сообщили, что ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку из-за несоблюдения техники безопасности.
Инвесторы долевого строительства просят с пониманием отнестись к их проблеме и не мешать возводить многострадальную высотку.
Люди остались не согласны и подали коллективную частную жалобу уже в областной суд. Последний отменил мировое соглашение в марте этого года и направил дело в суд первой инстанции, то есть в областной специализированный межрайонный экономический суд.
Инициатором судебного процесса по данному делу и истцом выступил департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области. Ответчиком - городской отдел земельных отношений, а также сам застройщик в лице ТОО «Юпитер строй сервис». Третье лицо со стороны ответчика - это городской акимат.
Главная суть вопроса - на данном земельном участке было предусмотрено строительство детской игровой площадки, аллеи, автостоянки и других объектов общего пользования, однако земельный участок перед домом №5 был передан ТОО «Юпитер строй сервис». Заменено целевое назначение и ведётся строительство многоэтажного жилого дома.
Из материалов дела установлено, что при предоставлении акиматом города в аренду земельного участка ТОО «Юпитер строй сервис» был нарушен генеральный план города. А в процессе предоставления земельного участка в принятии решения участвовали только семь членов земельной комиссии, состоящей из 13 членов. Решение неправомерной земельной комиссии является принятым не в соответствии с требованиями закона.
Строительство многоквартирного жилого дома с участием дольщиков, суд рассматривает критически, поскольку основанием иска является нарушение требований законодательства при предоставлении земельного участка.
Требование истца о признании недействительным договора аренды земельного участка между городским отделом земельных отношений и ТОО «Юпитер строй сервис» суд решил удовлетворить.
Решение вправе быть обжаловано сторонами в апелляционную судебную коллегию Мангистауского областного суда через областной специализированный межрайонный экономический суд.
Теперь же жители дома №5 ждут второй раунд в «поединке» - добиться сноса новостройки.
На сегодня, 17 июня, строительство продолжается. Со слов жителей, работы продолжаются ежедневно с утра до вечера без выходных.
Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством высотного жилого дома.
Вопреки мнению горожан начался монтаж башенного крана.
Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это, строительство продолжалось.
В конце сентября 2022 года жители сообщили, что возведение жилого комплекса приостановили.
В конце октября жители обеспокоились продолжением строительства высотного жилого дома. На территории стройки установили башенный кран, стрела которого уперлась буквально в окна жильцов дома №4.
В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области отреагировали на ситуацию - строительство приостановлено.
Вскоре жители 14 микрорайона выступили с обращением и заявили, что застройщик вводит потенциальных покупателей в заблуждение.
Позже жители сообщили, что ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку из-за несоблюдения техники безопасности.
Инвесторы долевого строительства просят с пониманием отнестись к их проблеме и не мешать возводить многострадальную высотку.