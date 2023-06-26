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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:27

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О проведении Курбан-айта в Мангистау рассказал имам мечети Бекет-ата

Первый день Курбан-айта в этом году празднуется 28 июня. Айт намаз в Мангистауской области читается в 6:30 утра. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Ануар Елжанов, главный имам областной мечети Бекет-ата.

Иллюстративное фото
По словам имама, после айт намаза в местных мечетях будут установлены юрты и организованы соревнования по национальным видам спорта. Традиционно жертвоприношения совершаются на бойнях. В Мангистауской области определены места убоя скота. В Актау их четыре.

- В этом году жертвоприношение будет осуществляться в офлайн и онлайн форматах. Те, кто хочет сделать пожертвования онлайн, могут выбрать жертвенный скот через сайт и перевести необходимые средства на указанный реквизит. Крупный рогатый скот и верблюдов можно оплатить вскладчину. В уведомлении необходимо написать номер заказа и ФИО отправителя. После жертвоприношения фото-и видеоотчет будут отправлены на указанный заказчиком whatsapp номер. Стоит отметить, что возраст жертвенных коз и овец не должен быть менее одного года, коров - не менее двух лет, верблюдов - не менее пяти лет, - сказал Ануар Елжанов.

Асылбек Шаров, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, напомнил о профилактике пищевых отравлений и острых кишечных инфекций во время праздника Курбан-айт.

- Убой скота необходимо организовать на специально отведенных точках после получения ветеринарно-санитарного заключения от соответствующей службы. Важно хранить скоропортящиеся продукты только в морозильной камере, - сказал Асылбек Шаров.

Ранее санэпидемиологи дали рекомендации, как не отравиться в Курбан-айт.



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