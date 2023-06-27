В компании FlyArystan прокомментировали ситуацию с кислородными балонами на борту рейса Астана-Актау

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Информацию о проблемах с кислородными баллонами во FlyArystan опровергли.
- Бортпроводниками незамедлительно была оказана первая помощь согласно всем инструкциям. При оказании первой медицинской помощи бортпроводниками пассажиру было измерено давление, которое оказалось низким. После чего был использован кислородный баллон. Предварительно бортпроводники по инструкции проверили, что воздух поступает, и надели маску на пассажира. Однако в ходе оказания помощи на борту оказался врач, который впоследствии повторно измерил давление и указал на необходимость положить пассажира горизонтально. Затем кислородный баллон был закрыт и убран в сторону на время оказания помощи врачом. Также врачом был использован 1 мг атропина внутримышечно, - говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.
В целях сохранения времени по просьбе врача была подготовлена еще одна доза атропина, адреналина и был предоставлен новый кислородный баллон, которые впоследствии не понадобились по причине улучшения состояния пассажира, добавляют представители лоукостера.
- После окончания рейса и проверки было установлено, что на обоих кислородных баллонах была отметка выше 1500psi, что означает, что оба баллона были заполнены кислородом. Авиакомпания выражает благодарность неравнодушному пассажиру за профессионализм и помощь в оказании первой медицинской помощи пассажиру на борту. Бортпроводники FlyArystan владеют практическими навыками по оказанию необходимой помощи на борту воздушного судна и регулярно оказывают ее. А также каждый полет оснащен всеми необходимыми медикаментами и исправным оборудованием для оказания необходимой помощи пассажирам, - заверили в компании.
Напомним, вечером 25 июня в 21:00 самолет авиакомпании FlyArystan возвращался из Астаны в Актау. На втором часу полета во время сильной турбулентности пассажирке стало плохо, она потеряла сознание.
На призыв стюардов о помощи отозвался заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мангистауского областного онкологического диспансера Талгат Аманжолов, который по счастливой случайности летел этим же рейсом.
Очевидцы происшествия сообщили, что стюардессы принесли сначала кислородный баллон, который оказался пустым.
- Бортпроводниками незамедлительно была оказана первая помощь согласно всем инструкциям. При оказании первой медицинской помощи бортпроводниками пассажиру было измерено давление, которое оказалось низким. После чего был использован кислородный баллон. Предварительно бортпроводники по инструкции проверили, что воздух поступает, и надели маску на пассажира. Однако в ходе оказания помощи на борту оказался врач, который впоследствии повторно измерил давление и указал на необходимость положить пассажира горизонтально. Затем кислородный баллон был закрыт и убран в сторону на время оказания помощи врачом. Также врачом был использован 1 мг атропина внутримышечно, - говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.
В целях сохранения времени по просьбе врача была подготовлена еще одна доза атропина, адреналина и был предоставлен новый кислородный баллон, которые впоследствии не понадобились по причине улучшения состояния пассажира, добавляют представители лоукостера.
- После окончания рейса и проверки было установлено, что на обоих кислородных баллонах была отметка выше 1500psi, что означает, что оба баллона были заполнены кислородом. Авиакомпания выражает благодарность неравнодушному пассажиру за профессионализм и помощь в оказании первой медицинской помощи пассажиру на борту. Бортпроводники FlyArystan владеют практическими навыками по оказанию необходимой помощи на борту воздушного судна и регулярно оказывают ее. А также каждый полет оснащен всеми необходимыми медикаментами и исправным оборудованием для оказания необходимой помощи пассажирам, - заверили в компании.
Напомним, вечером 25 июня в 21:00 самолет авиакомпании FlyArystan возвращался из Астаны в Актау. На втором часу полета во время сильной турбулентности пассажирке стало плохо, она потеряла сознание.
На призыв стюардов о помощи отозвался заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мангистауского областного онкологического диспансера Талгат Аманжолов, который по счастливой случайности летел этим же рейсом.
Очевидцы происшествия сообщили, что стюардессы принесли сначала кислородный баллон, который оказался пустым.
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