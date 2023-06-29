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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 479

Актау и Мунайлы оказались в антилидерах по заболеваемости дизентерией

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 14 случаев дизентерии. Набольшее число заболевших проживают в областном центре и Мунайлинском районе. Об этом сообщила Тюльпан Карымсакова, руководитель пресс-службы регионального департамента госсанэпиднадзора.

Фото из открытых источников
Из 14 выявленных фактов по пять приходится на Актау и Мунайлы.

-Два случая зафиксировано в Жанаозене, по одному факту отмечено в Мангистауском и Бейнеуском районах. Среди детей до 14 лет выявлено 10 случаев: в Актау- пять, в Жанаозене- два, по одному ребенку заболели в Бейнеу и Мунайлы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост заболеваемости на четыре факта. Тогда один случай был выявлен в областном центре, три – в Мунайлинском районе, - прокомментировала Тюльпан Карымсакова.

Что такое дизентерия?

Дизентерия - инфекционное заболевание, которым люди заболевают при несоблюдении правил личной гигиены и гигиены в общественных местах. Возбудители этого заболевания также могут попадать в организм человека с водой и другими видами пищи, через посуду, игрушки и т. д.

Каковы симптомы дизентерии?

Повышается температура тела, появляются боли в животе, частая диарея, тошнота, слабость, отсутствие аппетита. При возниновении первых признаков этого заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Каковы меры профилактики?

- необходимо вымыть руки с мылом, придя домой с улицы, после выхода из туалета и перед едой;
- проводить влажную уборку в комнатах не реже 2 раз в неделю;
- содержать в чистоте посуду, постельное белье, игрушки;
- фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты, пить нужно только чистую и кипяченую воду;
- не использовать воду из открытых водоемов в бытовых условиях, не мыть ею овощи и фрукты и т.д.;
- покупая продукты питания, фрукты и овощи в магазине или торговых центрах, необходимо обратить внимание на внешний вид, качество и срок годности;
- соблюдать правила приготовления пищи, разделочные доски для готовых блюд и для сырых продуктов должны быть раздельными;
- готовую пищу необходимо хранить в холодильнике;
- необходимо своевременно вывозить пищевые отходы;
- при покупке консервов из торговых центров необходимо убедиться, что крышка посуды не разбухает (бомбаж), обратить внимание на срок хранения.



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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 12:37
Даже неудивительно при таком санитарном состоянии города и культурой личной гигиены жителей.
Антисептик с собой повсюду.
Пока не будет строгого сан.мониторинга общепита, в кафе, столовки-ни ногой.
Пока ЖКХ акимата не решит вопрос с бродячими собаками и бездомными кошками у нас будет только хуже.
Пока не проявится в своей активной работе главный санитарный врач города, патовая ситуация с эпидемиями не за горами.
 
 

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