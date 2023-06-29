Актау и Мунайлы оказались в антилидерах по заболеваемости дизентерией

Фото из открытых источников
Из 14 выявленных фактов по пять приходится на Актау и Мунайлы.
-Два случая зафиксировано в Жанаозене, по одному факту отмечено в Мангистауском и Бейнеуском районах. Среди детей до 14 лет выявлено 10 случаев: в Актау- пять, в Жанаозене- два, по одному ребенку заболели в Бейнеу и Мунайлы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост заболеваемости на четыре факта. Тогда один случай был выявлен в областном центре, три – в Мунайлинском районе, - прокомментировала Тюльпан Карымсакова.
Что такое дизентерия?
Дизентерия - инфекционное заболевание, которым люди заболевают при несоблюдении правил личной гигиены и гигиены в общественных местах. Возбудители этого заболевания также могут попадать в организм человека с водой и другими видами пищи, через посуду, игрушки и т. д.
Каковы симптомы дизентерии?
Повышается температура тела, появляются боли в животе, частая диарея, тошнота, слабость, отсутствие аппетита. При возниновении первых признаков этого заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Каковы меры профилактики?
- необходимо вымыть руки с мылом, придя домой с улицы, после выхода из туалета и перед едой;
- проводить влажную уборку в комнатах не реже 2 раз в неделю;
- содержать в чистоте посуду, постельное белье, игрушки;
- фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты, пить нужно только чистую и кипяченую воду;
- не использовать воду из открытых водоемов в бытовых условиях, не мыть ею овощи и фрукты и т.д.;
- покупая продукты питания, фрукты и овощи в магазине или торговых центрах, необходимо обратить внимание на внешний вид, качество и срок годности;
- соблюдать правила приготовления пищи, разделочные доски для готовых блюд и для сырых продуктов должны быть раздельными;
- готовую пищу необходимо хранить в холодильнике;
- необходимо своевременно вывозить пищевые отходы;
- при покупке консервов из торговых центров необходимо убедиться, что крышка посуды не разбухает (бомбаж), обратить внимание на срок хранения.
-Два случая зафиксировано в Жанаозене, по одному факту отмечено в Мангистауском и Бейнеуском районах. Среди детей до 14 лет выявлено 10 случаев: в Актау- пять, в Жанаозене- два, по одному ребенку заболели в Бейнеу и Мунайлы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост заболеваемости на четыре факта. Тогда один случай был выявлен в областном центре, три – в Мунайлинском районе, - прокомментировала Тюльпан Карымсакова.
Что такое дизентерия?
Дизентерия - инфекционное заболевание, которым люди заболевают при несоблюдении правил личной гигиены и гигиены в общественных местах. Возбудители этого заболевания также могут попадать в организм человека с водой и другими видами пищи, через посуду, игрушки и т. д.
Каковы симптомы дизентерии?
Повышается температура тела, появляются боли в животе, частая диарея, тошнота, слабость, отсутствие аппетита. При возниновении первых признаков этого заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Каковы меры профилактики?
- необходимо вымыть руки с мылом, придя домой с улицы, после выхода из туалета и перед едой;
- проводить влажную уборку в комнатах не реже 2 раз в неделю;
- содержать в чистоте посуду, постельное белье, игрушки;
- фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты, пить нужно только чистую и кипяченую воду;
- не использовать воду из открытых водоемов в бытовых условиях, не мыть ею овощи и фрукты и т.д.;
- покупая продукты питания, фрукты и овощи в магазине или торговых центрах, необходимо обратить внимание на внешний вид, качество и срок годности;
- соблюдать правила приготовления пищи, разделочные доски для готовых блюд и для сырых продуктов должны быть раздельными;
- готовую пищу необходимо хранить в холодильнике;
- необходимо своевременно вывозить пищевые отходы;
- при покупке консервов из торговых центров необходимо убедиться, что крышка посуды не разбухает (бомбаж), обратить внимание на срок хранения.