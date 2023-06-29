Актау и Мунайлы оказались в антилидерах по заболеваемости дизентерией

Из 14 выявленных фактов по пять приходится на Актау и Мунайлы.



-Два случая зафиксировано в Жанаозене, по одному факту отмечено в Мангистауском и Бейнеуском районах. Среди детей до 14 лет выявлено 10 случаев: в Актау- пять, в Жанаозене- два, по одному ребенку заболели в Бейнеу и Мунайлы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост заболеваемости на четыре факта. Тогда один случай был выявлен в областном центре, три – в Мунайлинском районе, - прокомментировала Тюльпан Карымсакова.



Что такое дизентерия?



Дизентерия - инфекционное заболевание, которым люди заболевают при несоблюдении правил личной гигиены и гигиены в общественных местах. Возбудители этого заболевания также могут попадать в организм человека с водой и другими видами пищи, через посуду, игрушки и т. д.



Каковы симптомы дизентерии?



Повышается температура тела, появляются боли в животе, частая диарея, тошнота, слабость, отсутствие аппетита. При возниновении первых признаков этого заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.



Каковы меры профилактики?



- необходимо вымыть руки с мылом, придя домой с улицы, после выхода из туалета и перед едой;

- проводить влажную уборку в комнатах не реже 2 раз в неделю;

- содержать в чистоте посуду, постельное белье, игрушки;

- фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты, пить нужно только чистую и кипяченую воду;

- не использовать воду из открытых водоемов в бытовых условиях, не мыть ею овощи и фрукты и т.д.;

- покупая продукты питания, фрукты и овощи в магазине или торговых центрах, необходимо обратить внимание на внешний вид, качество и срок годности;

- соблюдать правила приготовления пищи, разделочные доски для готовых блюд и для сырых продуктов должны быть раздельными;

- готовую пищу необходимо хранить в холодильнике;

- необходимо своевременно вывозить пищевые отходы;

- при покупке консервов из торговых центров необходимо убедиться, что крышка посуды не разбухает (бомбаж), обратить внимание на срок хранения.