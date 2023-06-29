Министр индустрии и инфраструктурного развития проведёт встречу с жителями Актау

Жители Актау смогут задать интересующие вопросы министру индустрии и инфраструктурного развития. Встреча с населением состоится 30 июня в Доме дружбы в 14:30.



- На повестке дня вопросы, относящиеся к компетенции МИИР РК. Подробная информация по телефону WhatsApp +7 707 808 60 70 – Даулет Самбетбаев, - сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.



Министерство осуществляет руководство в сферах индустрии и индустриально-инновационного развития, транспорта и транспортной логистики, научно-технического развития страны, горно-металлургического комплекса, развития местного содержания, машиностроения, угольной, химической, фармацевтической и медицинской промышленности, легкой, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, строительной индустрии и производства строительных материалов.