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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 601

Министр индустрии и инфраструктурного развития проведёт встречу с жителями Актау

Встреча состоится 30 июня в Доме дружбы. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Жители Актау смогут задать интересующие вопросы министру индустрии и инфраструктурного развития. Встреча с населением состоится 30 июня в Доме дружбы в 14:30.

- На повестке дня вопросы, относящиеся к компетенции МИИР РК. Подробная информация по телефону WhatsApp +7 707 808 60 70 – Даулет Самбетбаев, - сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Министерство осуществляет руководство в сферах индустрии и индустриально-инновационного развития, транспорта и транспортной логистики, научно-технического развития страны, горно-металлургического комплекса, развития местного содержания, машиностроения, угольной, химической, фармацевтической и медицинской промышленности, легкой, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, строительной индустрии и производства строительных материалов.



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Комментарии ( 3 )

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  • Sportikus
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 13:14
Встреча с населением состоится 30 июня в Доме дружбы в 14:30

Середина рабочего дня. Да, лучшее время выбрано. Это называется "для галочки". Ибо всё это "мероприятие" закончится в 15:00, т.к. никого не будет rofl
 
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  • ЛШП
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  • Космос
  • мунайши73
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 Placida (Посетители) Сегодня, 12:47
30 июня в Доме дружбы в 14:30.

А это что, выходной день? Почему в рабочее время?
Министерство осуществляет руководство в сферах индустрии и индустриально-инновационного развития, транспорта и транспортной логистики, научно-технического развития страны, горно-металлургического комплекса, развития местного содержания, машиностроения, угольной, химической, фармацевтической и медицинской промышленности, легкой, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, строительной индустрии и производства строительных материалов

Хм. Каков спектр. Может поэтому так всё...запущено. Тут вам и мебель и фармацевтика и уголь и стройматериалы...не запутаться бы.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 12:20
Инфраструктура говоришь? Ну, тогда пусть ответит - почему налепили верхние микрорайоны города без детских садиков, без школ, без больниц, без спортивных центров, без парков и скверов, без дополнительных мощностей по свету и воде?
 
 

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