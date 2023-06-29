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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 1016

«Тариф в обмен на инвестиции»: в программу включен ремонт «МАЭКа»

В Мангистауской области в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в ТОО «МАЭК» ведутся работы по производству тепловой энергии, капитальный ремонт тепловых сетей на подстанциях ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 (VI этап) и монтаж трубопроводов Ду-1000. Всего выполнено порядка 25 процентов от общего объема работ. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Жандос Салимов, руководитель департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК .

Фото из архива Lada.kz
Инвестиционная программа — это план мероприятий по вложению и возврату денег, направляемых на расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление, содержание и создание новых активов субъекта естественной монополии.

Как пояснил руководитель департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Жандос Салимов, в ТОО «МАЭК» ведется реализация инвестиционной программы по производству питьевой воды, капитальному ремонту системы лучевых фильтров ФКП СППВ-40 (III этап), сборке увеличенных структурных блоков систем лучевых фильтров ФКП. До ноября 2023 года для производства технической воды планируется отремонтировать водопропускные трубы.

- Каждый субъект требует индивидуального подхода. Так, в Мангистауской региональной электросетевой компании ведутся работы по реконструкции, замене трансформаторов, модернизации оборудования. В соответствии с утвержденным на 2023 год планом мероприятий, направленных на реализацию инвестиционной программы, в июле текущего года предусматривается замена кабельных линий 6-10кВ. Эти работы будут проводиться с июня по ноябрь текущего года, - пояснил Жандос Салимов.

ГКП «КЖСА» проводит капитальный ремонт канализационных труб в 11 микрорайоне, водопроводных - в 29 жилом массиве и тепловых сетей - в 27 микрорайоне. Во второй половине 2023 года ТОО «Каспийский опреснительный завод» будет закупать насосы и другие запчасти.

По словам заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Тилека Нурпеисова, планируется модернизация 10 км сетей водоснабжения и 10 км сетей водоотведения, находящихся на балансе ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Ожидается, что по результатам этой работы износ сетей водоснабжения снизится на 1,38 процента, а износ сетей водоотведения - на 13,5 процента.

Тилек Нурпеисов также пояснил ситуацию относительно услуг энергопередающих и энергоснабжающих организаций. Их в Мангистауской области восемь, включая ГКП «Актауское управление электрических сетей», ГКП «Узеньэнергосервис», ГКП «Тупкараганские электрические системы», ГКП "Мангыстау энерго" и другие.
 
- Проводим соответствующую работу по интеграции функций энергоснабжающих организаций с энергопередающими организациями. Предусматриваем передачу в доверительное пользование без права выкупа в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» имущества энергоснабжения, находящегося на балансах указанных энергопередающих организаций. В результате будет повышена надежность энергоснабжения, систематизированы затраты на передачу электроэнергии и обеспечена доступность электроэнергии для конечных потребителей, - пояснил Тилек Нурпеисов.

Газоснабжение по региону будет осуществляться путем передачи объектов на баланс МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ». В связи с этим в настоящее время со стороны местных исполнительных органов организуются работы по передаче объектов газоснабжения в доверительную эксплуатацию без права выкупа.



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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 17:10
«Тариф в обмен на инвестиции»

Данная программа уже проводилась в Казахстане, до сих пор никто не может ответить и отчитаться куда делись млрд. тенге.

Цитата: Placida
А вы чо подумали?

А что тут думать - поднимут в ближайшее время.
 
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  • K_e_k_s
  • Tankushka
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:44
Если, в среднем, как обещают, будут реконструировать в год примерно 8% сетей, а износ сейчас составляет 80%, то реконструкция сегодняшних сетей продлится 10 лет.
За это время и другие сети придут в негодность.
Так что перспективы очень плохие.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 15:20
Может что-то не так с моими мозгами, но я так и не поняла из содержания статьи в чем смысл этой сакральной фразы
«Тариф в обмен на инвестиции»

Я сразу подумала, что получив инвестиции МАЭК и иже с ним, поднимут тарифы.
Потом подумала, инвесторам по тарифам скидка будет.
А вы чо подумали? (с)
 
 

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