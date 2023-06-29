«Тариф в обмен на инвестиции»: в программу включен ремонт «МАЭКа»

Инвестиционная программа — это план мероприятий по вложению и возврату денег, направляемых на расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление, содержание и создание новых активов субъекта естественной монополии.



Как пояснил руководитель департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Жандос Салимов, в ТОО «МАЭК» ведется реализация инвестиционной программы по производству питьевой воды, капитальному ремонту системы лучевых фильтров ФКП СППВ-40 (III этап), сборке увеличенных структурных блоков систем лучевых фильтров ФКП. До ноября 2023 года для производства технической воды планируется отремонтировать водопропускные трубы.



- Каждый субъект требует индивидуального подхода. Так, в Мангистауской региональной электросетевой компании ведутся работы по реконструкции, замене трансформаторов, модернизации оборудования. В соответствии с утвержденным на 2023 год планом мероприятий, направленных на реализацию инвестиционной программы, в июле текущего года предусматривается замена кабельных линий 6-10кВ. Эти работы будут проводиться с июня по ноябрь текущего года, - пояснил Жандос Салимов.



ГКП «КЖСА» проводит капитальный ремонт канализационных труб в 11 микрорайоне, водопроводных - в 29 жилом массиве и тепловых сетей - в 27 микрорайоне. Во второй половине 2023 года ТОО «Каспийский опреснительный завод» будет закупать насосы и другие запчасти.



По словам заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Тилека Нурпеисова, планируется модернизация 10 км сетей водоснабжения и 10 км сетей водоотведения, находящихся на балансе ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



Ожидается, что по результатам этой работы износ сетей водоснабжения снизится на 1,38 процента, а износ сетей водоотведения - на 13,5 процента.



Тилек Нурпеисов также пояснил ситуацию относительно услуг энергопередающих и энергоснабжающих организаций. Их в Мангистауской области восемь, включая ГКП «Актауское управление электрических сетей», ГКП «Узеньэнергосервис», ГКП «Тупкараганские электрические системы», ГКП "Мангыстау энерго" и другие.



- Проводим соответствующую работу по интеграции функций энергоснабжающих организаций с энергопередающими организациями. Предусматриваем передачу в доверительное пользование без права выкупа в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» имущества энергоснабжения, находящегося на балансах указанных энергопередающих организаций. В результате будет повышена надежность энергоснабжения, систематизированы затраты на передачу электроэнергии и обеспечена доступность электроэнергии для конечных потребителей, - пояснил Тилек Нурпеисов.



Газоснабжение по региону будет осуществляться путем передачи объектов на баланс МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ». В связи с этим в настоящее время со стороны местных исполнительных органов организуются работы по передаче объектов газоснабжения в доверительную эксплуатацию без права выкупа.