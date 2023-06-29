Ушёл из жизни Кусепов Самгат Талапович

КУСЕПОВ Самгат Талапович



(16 октября 1980 г. -28 июня 2023 г.)

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28 июня 2023 г. на 43 году жизни остановилось сердце у нашего уважаемого коллеги Самгата Талаповича.Самгат Талапович родился 16 октября 1980 г. В Атырауской области. Высшее образование получил в РГКП «Актауском государственном университете имени Ш.Есенова», квалификация - инженер-механик.Свой трудовой путь начал в 2003 г. в компании АО «НИПИнефтегаз», с должности технолога. С 2004 г. по 2009 г. продолжил работать технологом в компании ТОО «Caspian Engineering & Research». г. Актау.2011 г. АО «НГСК КазСтройСервис». г. Алматы, Главный инженер проекта.С 2013 г. по 2020 г. в должности главного инженера проекта вёл проекты в ТОО «Engineering & Procurement Services». г. Атырау.Также с 2013 г. по 2021 г. был внештатным сотрудником ДГП «Госэкспертиза» г. Атырау.10 лет: проектирование технологических трубопроводов и оборудования для обустройства нефтяных и газовых месторождений, участие в выборе технологических решений, авторский надзор, различных нефтегазовых производственных объектов таких заказчиков, как Agip KCO, ТОО «КазахОйлАктобе», KPO B.V., «Maersk Oil Kazakhstan Gmbh», АО «Каражанбасмунай», ТОО «KPI».Более 10 лет – ГИП по крупным EPC - проектам АНПЗ, ИНПЗ: руководство проектным подразделением, координация работ с заказчиками, субподрядчиками;руководство работами по проектированию объекта вплоть до получения положительного заключения от гос. экспертизы.Опыт совместной работы с международными проектными институтами, такими как Petrofac nternational ltd, SINOPEC Engineering (Group) Co., CPECCС августа 2022 г. Самгат Талапович был главным инженером проекта (ГИП) в компании ТОО «VS Engineering». Весь свой колоссальный опыт, знания, энергию передавал коллегам и вкладывал в проекты компании.Благодарную память о нём хранят все, кто его знал. Он любил жизнь, семью, друзей.Приносим семье, близким свои искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой.