ТОО «МАЭК» утвердило временный компенсирующий тариф на питьевую воду по магистральным трубопроводам

В приказе ТОО «МАЭК» сообщается, что введение компенсирующего тарифа связано с изменением цен на стратегические товары.- На основании приказа департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области (ДКРЕМ по МО) № 46-ОД от 21.06.2023 года «Об утверждении временного компенсирующего тарифа на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (питьевой воды) ТОО «МАЭК» приказом №88-п от 29.06.2023 г. утвердило временный компенсирующий тариф на питьевую воду по магистральным трубопроводам с вводом в действие с 01.07.2023г. по 30.06.2024 г., - говорится в сообщении администрации ТОО «МАЭК».С новыми тарифами можно ознакомиться в таблице, предоставленной комбинатом.