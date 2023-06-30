В Мангистауской области отмечен рост острых кишечных заболеваний

_фото из открытых источников
Дети до 14 лет составляют 80 процентов от общего числа заболевших острыми кишечными инфекциями (ОКИ).
- Наибольшее число заболевших отмечается в Актау – 24. Следом идет Мунайлинский район, где заболели 20 жителей. Четыре случая ОКИ зафиксировано в Мангистауском районе, три – в Тупкарагнском районе, два – в Жанаозене и по одному факту в Бейнеу и Каракиянском районе. Среди заболевших ОКИ 30 детей до 14 лет: 15 – в Мунайлы, девять – в Актау, по два ребенка в Тупкарагане и Жанаозене, в Мангистауском и Бейнеуском районах – по одному ребенку, - прокомментировала Тюльпан Карымсакова.
По итогам пяти месяцев прошлого года, как рассказали в пресс-службе департамента, было зарегистрировано 42 случая: в Мунайлинском районе - 19, в Актау - 18, в Жанаозене, Каракие и Мангистауском районе – по одному факту, два случая в Тупкараганском районе. В числе заболевших в прошлом году шесть детей – трое в Мунайлы, двое в Тупкарагане, по одному ребенку переболели в Каракиянском и Мангистауском районах.
Каковы причины ОКИ?
По словам врачей-эпидемиологов, острые кишечные инфекции (диарея) – возникают при несоблюдении мер личной и общественной гигиены. Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека с грязной водой или загрязненными видами пищи, через посуду, игрушки.
Каковы симптомы ОКИ?
Частый жидкий стул, рвота, отсутствие аппетита, повышение температуры тела, слабость. Заболевают в основном дети.
Какова профилактика ОКИ?
- соблюдение обязательных мер личной и общественной гигиены;
- мытье рук с мылом после прогулки, после туалета, перед едой,
- не использовать в грязном виде посуду, постельное белье, игрушки;
- тщательно мыть фрукты, овощи перед применением;
- использовать для питья только чистую или кипяченую воду;
- категорически запрещается пить, умываться, мыть овощи, фрукты и т.д. в фонтанах и других открытых водоемах;
- не покупать продукты в нерегулируемых торговых точках;
- перед покупкой позаботьтесь о сроке годности продуктов;
- овощи, купленные на рынках, нельзя дегустировать, не помыв;
- покупая арбузы, дыни, берите целиком, не разрезая, и мойте снаружи;
- употреблять в пищу куриное мясо и яйца после полного приготовления;
- скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике и использовать вовремя;
- защитите пищу от мух и других насекомых.
При появлении первых признаков острых кишечных заболеваний (диареи) срочно обращайтесь к медицинскому персоналу. Пейте много жидкости, пока не приедут медицинские работники, советуют специалисты.
- Наибольшее число заболевших отмечается в Актау – 24. Следом идет Мунайлинский район, где заболели 20 жителей. Четыре случая ОКИ зафиксировано в Мангистауском районе, три – в Тупкарагнском районе, два – в Жанаозене и по одному факту в Бейнеу и Каракиянском районе. Среди заболевших ОКИ 30 детей до 14 лет: 15 – в Мунайлы, девять – в Актау, по два ребенка в Тупкарагане и Жанаозене, в Мангистауском и Бейнеуском районах – по одному ребенку, - прокомментировала Тюльпан Карымсакова.
По итогам пяти месяцев прошлого года, как рассказали в пресс-службе департамента, было зарегистрировано 42 случая: в Мунайлинском районе - 19, в Актау - 18, в Жанаозене, Каракие и Мангистауском районе – по одному факту, два случая в Тупкараганском районе. В числе заболевших в прошлом году шесть детей – трое в Мунайлы, двое в Тупкарагане, по одному ребенку переболели в Каракиянском и Мангистауском районах.
Каковы причины ОКИ?
По словам врачей-эпидемиологов, острые кишечные инфекции (диарея) – возникают при несоблюдении мер личной и общественной гигиены. Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека с грязной водой или загрязненными видами пищи, через посуду, игрушки.
Каковы симптомы ОКИ?
Частый жидкий стул, рвота, отсутствие аппетита, повышение температуры тела, слабость. Заболевают в основном дети.
Какова профилактика ОКИ?
- соблюдение обязательных мер личной и общественной гигиены;
- мытье рук с мылом после прогулки, после туалета, перед едой,
- не использовать в грязном виде посуду, постельное белье, игрушки;
- тщательно мыть фрукты, овощи перед применением;
- использовать для питья только чистую или кипяченую воду;
- категорически запрещается пить, умываться, мыть овощи, фрукты и т.д. в фонтанах и других открытых водоемах;
- не покупать продукты в нерегулируемых торговых точках;
- перед покупкой позаботьтесь о сроке годности продуктов;
- овощи, купленные на рынках, нельзя дегустировать, не помыв;
- покупая арбузы, дыни, берите целиком, не разрезая, и мойте снаружи;
- употреблять в пищу куриное мясо и яйца после полного приготовления;
- скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике и использовать вовремя;
- защитите пищу от мух и других насекомых.
При появлении первых признаков острых кишечных заболеваний (диареи) срочно обращайтесь к медицинскому персоналу. Пейте много жидкости, пока не приедут медицинские работники, советуют специалисты.
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