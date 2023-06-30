В Мангистауской области отмечен рост острых кишечных заболеваний

Дети до 14 лет составляют 80 процентов от общего числа заболевших острыми кишечными инфекциями (ОКИ).

- Наибольшее число заболевших отмечается в Актау – 24. Следом идет Мунайлинский район, где заболели 20 жителей. Четыре случая ОКИ зафиксировано в Мангистауском районе, три – в Тупкарагнском районе, два – в Жанаозене и по одному факту в Бейнеу и Каракиянском районе. Среди заболевших ОКИ 30 детей до 14 лет: 15 – в Мунайлы, девять – в Актау, по два ребенка в Тупкарагане и Жанаозене, в Мангистауском и Бейнеуском районах – по одному ребенку, - прокомментировала Тюльпан Карымсакова.



По итогам пяти месяцев прошлого года, как рассказали в пресс-службе департамента, было зарегистрировано 42 случая: в Мунайлинском районе - 19, в Актау - 18, в Жанаозене, Каракие и Мангистауском районе – по одному факту, два случая в Тупкараганском районе. В числе заболевших в прошлом году шесть детей – трое в Мунайлы, двое в Тупкарагане, по одному ребенку переболели в Каракиянском и Мангистауском районах.



Каковы причины ОКИ?

По словам врачей-эпидемиологов, острые кишечные инфекции (диарея) – возникают при несоблюдении мер личной и общественной гигиены. Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека с грязной водой или загрязненными видами пищи, через посуду, игрушки.



Каковы симптомы ОКИ?

Частый жидкий стул, рвота, отсутствие аппетита, повышение температуры тела, слабость. Заболевают в основном дети.



Какова профилактика ОКИ?

- соблюдение обязательных мер личной и общественной гигиены;

- мытье рук с мылом после прогулки, после туалета, перед едой,

- не использовать в грязном виде посуду, постельное белье, игрушки;

- тщательно мыть фрукты, овощи перед применением;

- использовать для питья только чистую или кипяченую воду;

- категорически запрещается пить, умываться, мыть овощи, фрукты и т.д. в фонтанах и других открытых водоемах;

- не покупать продукты в нерегулируемых торговых точках;

- перед покупкой позаботьтесь о сроке годности продуктов;

- овощи, купленные на рынках, нельзя дегустировать, не помыв;

- покупая арбузы, дыни, берите целиком, не разрезая, и мойте снаружи;

- употреблять в пищу куриное мясо и яйца после полного приготовления;

- скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике и использовать вовремя;

- защитите пищу от мух и других насекомых.



При появлении первых признаков острых кишечных заболеваний (диареи) срочно обращайтесь к медицинскому персоналу. Пейте много жидкости, пока не приедут медицинские работники, советуют специалисты.