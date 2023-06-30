Публичные слушания проведет ТОО «МАЭК»

В товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» сообщили о проведении публичных слушаний.



- Тема слушаний: отчет об исполнении тарифных смет на производство тепловой энергии, а также питьевой, технической и горячей воды; на услуги по подаче морской воды; об исполнении утвержденных инвестиционных программ на производство тепловой энергии и горячей воды; производство питьевой и технической воды по итогам первого полугодия 2023 года, - пояснили в пресс-службе предприятия.



Слушания состоятся 27 июля в 1 микрорайоне, в здании №18/2 - «Мангистауский областной центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности» (ДК «Дружба»). Начало – в 11:00 часов.