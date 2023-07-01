Вода, дороги и стройка в Актау: что рассказал глава МИИР

- Наша главная задача ­- своевременное выделение средств на строительство необходимой инфраструктуры. Министерство со своей стороны своевременно выполнило эту задачу. Глава правительства поддержал выделение дополнительных денег на этот проект. Теперь задача акимата - контролировать, чтобы соответствующие строительные работы были доведены до конца. Я встретился с руководителем предприятия. В октябре все работы будут завершены, - заверил глава ведомства.

- Как вы знаете, для защиты прав отечественных предпринимателей от ненадлежащих проверок порядок получения разрешения на строительство был упрощен. Теперь в соответствии с новым законом органы государственного архитектурно-строительного контроля вновь будут проверять. Они будут иметь право в любое время проинспектировать соблюдение требований строительных норм. Завершить строительство жилья за счет государства невозможно, так как по всей стране таких случаев много. Подобными вопросами занимаются правоохранительные органы, - сказал министр.

- В прошлом году мы приняли новую методику. Например, чем хуже состояние дорог в регионах, тем больше средств будет выделено. Далее акимат сам решает, какой проект будет приоритетным, - подчеркнул глава МИИР РК.

На встрече с населением было много вопросов касательно обеспечения горожан необходимым количеством чистой воды.Спикер отметил, что необходимые средства выделены и строительные работы идут полным ходом.Жительница региона Светлана Утепбергенова попросила решить вопрос по долевому строительству. По ее словам, жители области вложили средства в частную строительную компанию в 17 микрорайоне. В свою очередь, строительная компания не довела дело до конца и сейчас люди вынуждены снимать квартиры.Он добавил, что в августе этого года будут проработаны дополнительные пути решения аналогичных вопросов.Жители 16 микрорайона рассказали, что испытывают проблему с отсутствием дорог.Министр отметил, что ответственность за дороги внутри города несут региональные акиматы, и рассказал о механизме выделения средств на строительство дорог.