Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 01 Июля
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.33 KZT
  • €1 = 490.22 KZT
  • 1 RUB = 5.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 1238

Вода, дороги и стройка в Актау: что рассказал глава МИИР

Встреча главы МИИР РК Марата Карабаева с жителями Мангистауской области продлилась более четырех часов.

Бездорожье в 16 микрорайоне. Фото из архива lada.kz
На встрече с населением было много вопросов касательно обеспечения горожан необходимым количеством чистой воды.

Спикер отметил, что необходимые средства выделены и строительные работы идут полным ходом.

Вода, дороги и стройка в Актау: что рассказал глава МИИР


- Наша главная задача ­- своевременное выделение средств на строительство необходимой инфраструктуры. Министерство со своей стороны своевременно выполнило эту задачу. Глава правительства поддержал выделение дополнительных денег на этот проект. Теперь задача акимата - контролировать, чтобы соответствующие строительные работы были доведены до конца. Я встретился с руководителем предприятия. В октябре все работы будут завершены, - заверил глава ведомства.


Жительница региона Светлана Утепбергенова попросила решить вопрос по долевому строительству. По ее словам, жители области вложили средства в частную строительную компанию в 17 микрорайоне. В свою очередь, строительная компания не довела дело до конца и сейчас люди вынуждены снимать квартиры.

Вода, дороги и стройка в Актау: что рассказал глава МИИР


- Как вы знаете, для защиты прав отечественных предпринимателей от ненадлежащих проверок порядок получения разрешения на строительство был упрощен. Теперь в соответствии с новым законом органы государственного архитектурно-строительного контроля вновь будут проверять. Они будут иметь право в любое время проинспектировать соблюдение требований строительных норм. Завершить строительство жилья за счет государства невозможно, так как по всей стране таких случаев много. Подобными вопросами занимаются правоохранительные органы, - сказал министр.


Он добавил, что в августе этого года будут проработаны дополнительные пути решения аналогичных вопросов.

Жители 16 микрорайона рассказали, что испытывают проблему с отсутствием дорог.

Вода, дороги и стройка в Актау: что рассказал глава МИИР


Министр отметил, что ответственность за дороги внутри города несут региональные акиматы, и рассказал о механизме выделения средств на строительство дорог.  
- В прошлом году мы приняли новую методику. Например, чем хуже состояние дорог в регионах, тем больше средств будет выделено. Далее акимат сам решает, какой проект будет приоритетным, - подчеркнул глава МИИР РК.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 kotkaz (Посетители) Сегодня, 16:52
и это резюме 4х часовой встречи???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
motor (Посетители) Сегодня, 15:59
Жилые массивы Жалын,Химик, Горняк, Баскудык вообщем пригород, на протяжении 15-20 лет обещают асфальтировать дороги. Район Мунайлинский, т.е. нефтяной, а денег нет, все деньги забирают в Астану.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика