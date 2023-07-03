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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:38

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В Мангистау выявлено три случая заболевания бруцеллезом

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано три факта заболевания бруцеллезом. Во всех трех случаях заболели дети, жители села Тенге. Об этом сообщила Мадина Рахметова, и. о. руководителя отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото из открытых источников
Этот показатель, как говорит Мадина Рахметова, снизился на три факта, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 2,07 процента.

- Однако наблюдается тенденция роста заболеваемости среди детей до 14 лет. Так как за первые шесть месяцев 2022 года среди детей заболевание не было зарегистрировано. В трёх случаях, зарегистрированных за аналогичный период текущего года, заболевшими являются дети до 14 лет. Все они – жители села Тенге, - прокомментировала Мадина Рахметова.

Что такое бруцеллез?
Это тяжелое, трудно поддающееся лечению инфекционное заболевание, поражающее опорно-двигательную, нервную, сердечно-сосудистую системы, зачастую приводящее к инвалидности.

Каковы источники заболевания?

Источником заражения людей являются только больные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот. Здоровые животные заражаются от больных при совместном содержании. Самым частым признаком бруцеллеза у животных является выкидыш, рождение мертвого плода и бесплодие.

Как происходит заражение?

Заражение человека происходит при несоблюдении мер предосторожности во время ухода за больными животными, употреблении в пищу инфицированного не обеззараженного молока, молочных и мясных продуктов. Поэтому, при уходе за животными необходимо носить резиновые сапоги, перчатки, специальные халаты, фартуки, косынки, которые необходимо стирать отдельно от остальной одежды. А после проведенных работ по уходу за животными, тщательно мыть руки. Очищать скотный двор от навоза, так как возбудитель сохраняется в навозе в течение полугода, проводить профилактическую дезинфекцию средствами, разрешенными в Республике Казахстан. Не покупать на улице молоко, сметану, шашлыки и мясо, ведь все эти продукты можно купить на рынке, где они проходят ветеринарный контроль.

Каковы симптомы бруцеллеза?

При заболевании бруцеллезом у больного отмечается повышение температуры тела (выше 37,5°С – 5 дней и более), общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, нарушение сна, озноб, потливость, боли в суставах, мышцах и пояснице.

- При появлении указанных симптомов необходимо обратиться в медицинское учреждение для своевременного получения квалифицированной помощи. Отсутствие лечения приведет к осложнениям, таким как нарушение детородной функции (как у женщин, так и у мужчин), поражение нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем и в итоге к инвалидности, - подчеркнула Мадина Рахметова.

Профилактика бруцеллеза
Владельцам животных необходимо серьезно относится к ветеринарному и лабораторному обследованию скота, особенно молочного поголовья. Учитывая, что заражение бруцеллезом происходит от больного скота, необходимо выявление и ликвидация больных животных, уничтожение микробов во внешней среде (дезинфекция), термическая обработка мясо-молочной продукции: (молоко употреблять после кипячения, мясо - после варки небольшими кусками в течение трех часов. При разделке мяса использовать перчатки).



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