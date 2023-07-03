В Мангистау выявлено три случая заболевания бруцеллезом

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Этот показатель, как говорит Мадина Рахметова, снизился на три факта, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 2,07 процента.
- Однако наблюдается тенденция роста заболеваемости среди детей до 14 лет. Так как за первые шесть месяцев 2022 года среди детей заболевание не было зарегистрировано. В трёх случаях, зарегистрированных за аналогичный период текущего года, заболевшими являются дети до 14 лет. Все они – жители села Тенге, - прокомментировала Мадина Рахметова.
Что такое бруцеллез?
Это тяжелое, трудно поддающееся лечению инфекционное заболевание, поражающее опорно-двигательную, нервную, сердечно-сосудистую системы, зачастую приводящее к инвалидности.
Каковы источники заболевания?
Источником заражения людей являются только больные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот. Здоровые животные заражаются от больных при совместном содержании. Самым частым признаком бруцеллеза у животных является выкидыш, рождение мертвого плода и бесплодие.
Как происходит заражение?
Заражение человека происходит при несоблюдении мер предосторожности во время ухода за больными животными, употреблении в пищу инфицированного не обеззараженного молока, молочных и мясных продуктов. Поэтому, при уходе за животными необходимо носить резиновые сапоги, перчатки, специальные халаты, фартуки, косынки, которые необходимо стирать отдельно от остальной одежды. А после проведенных работ по уходу за животными, тщательно мыть руки. Очищать скотный двор от навоза, так как возбудитель сохраняется в навозе в течение полугода, проводить профилактическую дезинфекцию средствами, разрешенными в Республике Казахстан. Не покупать на улице молоко, сметану, шашлыки и мясо, ведь все эти продукты можно купить на рынке, где они проходят ветеринарный контроль.
Каковы симптомы бруцеллеза?
При заболевании бруцеллезом у больного отмечается повышение температуры тела (выше 37,5°С – 5 дней и более), общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, нарушение сна, озноб, потливость, боли в суставах, мышцах и пояснице.
- При появлении указанных симптомов необходимо обратиться в медицинское учреждение для своевременного получения квалифицированной помощи. Отсутствие лечения приведет к осложнениям, таким как нарушение детородной функции (как у женщин, так и у мужчин), поражение нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем и в итоге к инвалидности, - подчеркнула Мадина Рахметова.
Профилактика бруцеллеза
Владельцам животных необходимо серьезно относится к ветеринарному и лабораторному обследованию скота, особенно молочного поголовья. Учитывая, что заражение бруцеллезом происходит от больного скота, необходимо выявление и ликвидация больных животных, уничтожение микробов во внешней среде (дезинфекция), термическая обработка мясо-молочной продукции: (молоко употреблять после кипячения, мясо - после варки небольшими кусками в течение трех часов. При разделке мяса использовать перчатки).
- Однако наблюдается тенденция роста заболеваемости среди детей до 14 лет. Так как за первые шесть месяцев 2022 года среди детей заболевание не было зарегистрировано. В трёх случаях, зарегистрированных за аналогичный период текущего года, заболевшими являются дети до 14 лет. Все они – жители села Тенге, - прокомментировала Мадина Рахметова.
Что такое бруцеллез?
Это тяжелое, трудно поддающееся лечению инфекционное заболевание, поражающее опорно-двигательную, нервную, сердечно-сосудистую системы, зачастую приводящее к инвалидности.
Каковы источники заболевания?
Источником заражения людей являются только больные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот. Здоровые животные заражаются от больных при совместном содержании. Самым частым признаком бруцеллеза у животных является выкидыш, рождение мертвого плода и бесплодие.
Как происходит заражение?
Заражение человека происходит при несоблюдении мер предосторожности во время ухода за больными животными, употреблении в пищу инфицированного не обеззараженного молока, молочных и мясных продуктов. Поэтому, при уходе за животными необходимо носить резиновые сапоги, перчатки, специальные халаты, фартуки, косынки, которые необходимо стирать отдельно от остальной одежды. А после проведенных работ по уходу за животными, тщательно мыть руки. Очищать скотный двор от навоза, так как возбудитель сохраняется в навозе в течение полугода, проводить профилактическую дезинфекцию средствами, разрешенными в Республике Казахстан. Не покупать на улице молоко, сметану, шашлыки и мясо, ведь все эти продукты можно купить на рынке, где они проходят ветеринарный контроль.
Каковы симптомы бруцеллеза?
При заболевании бруцеллезом у больного отмечается повышение температуры тела (выше 37,5°С – 5 дней и более), общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, нарушение сна, озноб, потливость, боли в суставах, мышцах и пояснице.
- При появлении указанных симптомов необходимо обратиться в медицинское учреждение для своевременного получения квалифицированной помощи. Отсутствие лечения приведет к осложнениям, таким как нарушение детородной функции (как у женщин, так и у мужчин), поражение нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем и в итоге к инвалидности, - подчеркнула Мадина Рахметова.
Профилактика бруцеллеза
Владельцам животных необходимо серьезно относится к ветеринарному и лабораторному обследованию скота, особенно молочного поголовья. Учитывая, что заражение бруцеллезом происходит от больного скота, необходимо выявление и ликвидация больных животных, уничтожение микробов во внешней среде (дезинфекция), термическая обработка мясо-молочной продукции: (молоко употреблять после кипячения, мясо - после варки небольшими кусками в течение трех часов. При разделке мяса использовать перчатки).
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