В Мангистау выявлено три случая заболевания бруцеллезом

Этот показатель, как говорит Мадина Рахметова, снизился на три факта, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 2,07 процента.



- Однако наблюдается тенденция роста заболеваемости среди детей до 14 лет. Так как за первые шесть месяцев 2022 года среди детей заболевание не было зарегистрировано. В трёх случаях, зарегистрированных за аналогичный период текущего года, заболевшими являются дети до 14 лет. Все они – жители села Тенге, - прокомментировала Мадина Рахметова.



Что такое бруцеллез?

Это тяжелое, трудно поддающееся лечению инфекционное заболевание, поражающее опорно-двигательную, нервную, сердечно-сосудистую системы, зачастую приводящее к инвалидности.



Каковы источники заболевания?



Источником заражения людей являются только больные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот. Здоровые животные заражаются от больных при совместном содержании. Самым частым признаком бруцеллеза у животных является выкидыш, рождение мертвого плода и бесплодие.



Как происходит заражение?



Заражение человека происходит при несоблюдении мер предосторожности во время ухода за больными животными, употреблении в пищу инфицированного не обеззараженного молока, молочных и мясных продуктов. Поэтому, при уходе за животными необходимо носить резиновые сапоги, перчатки, специальные халаты, фартуки, косынки, которые необходимо стирать отдельно от остальной одежды. А после проведенных работ по уходу за животными, тщательно мыть руки. Очищать скотный двор от навоза, так как возбудитель сохраняется в навозе в течение полугода, проводить профилактическую дезинфекцию средствами, разрешенными в Республике Казахстан. Не покупать на улице молоко, сметану, шашлыки и мясо, ведь все эти продукты можно купить на рынке, где они проходят ветеринарный контроль.



Каковы симптомы бруцеллеза?



При заболевании бруцеллезом у больного отмечается повышение температуры тела (выше 37,5°С – 5 дней и более), общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, нарушение сна, озноб, потливость, боли в суставах, мышцах и пояснице.



- При появлении указанных симптомов необходимо обратиться в медицинское учреждение для своевременного получения квалифицированной помощи. Отсутствие лечения приведет к осложнениям, таким как нарушение детородной функции (как у женщин, так и у мужчин), поражение нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем и в итоге к инвалидности, - подчеркнула Мадина Рахметова.



Профилактика бруцеллеза

Владельцам животных необходимо серьезно относится к ветеринарному и лабораторному обследованию скота, особенно молочного поголовья. Учитывая, что заражение бруцеллезом происходит от больного скота, необходимо выявление и ликвидация больных животных, уничтожение микробов во внешней среде (дезинфекция), термическая обработка мясо-молочной продукции: (молоко употреблять после кипячения, мясо - после варки небольшими кусками в течение трех часов. При разделке мяса использовать перчатки).