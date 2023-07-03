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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 127

Кардиологи проведут бесплатный приём для жителей Мангистау

В преддверии Всемирного дня кардиолога в Консультативно-диагностической поликлинике (КДП) Мангистауской областной многопрофильной больницы пройдёт День открытых дверей. В этот же день жители региона смогут бесплатно пройти обследование на определение холестерина и ЭКГ. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Фото пресс-службы медучреждения
Бесплатные консультации проведут ведущие специалисты больницы врачи-кардиологи. В этот же день также будут бесплатно проводиться обследования на определение холестерина и ЭКГ.

Жители региона могут посетить врачей 5 июля с 11:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00).

Приём будет проводиться в Консультативно-диагностической поликлинике (КДП) Мангистауской областной многопрофильной больницы, в 26 микрорайоне.

- Больница оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить наиболее точную диагностику и эффективное лечение пациентов. Мангистауская областная многопрофильная больница оказывает полный спектр медицинских услуг для взрослого населения, - отметили в медучреждение.

Телефон для предварительной записи (количество ограничено, не более 25 человек): +7 729 221 03 17.



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