Кардиологи проведут бесплатный приём для жителей Мангистау

Бесплатные консультации проведут ведущие специалисты больницы врачи-кардиологи. В этот же день также будут бесплатно проводиться обследования на определение холестерина и ЭКГ.



Жители региона могут посетить врачей 5 июля с 11:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00).



Приём будет проводиться в Консультативно-диагностической поликлинике (КДП) Мангистауской областной многопрофильной больницы, в 26 микрорайоне.



- Больница оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить наиболее точную диагностику и эффективное лечение пациентов. Мангистауская областная многопрофильная больница оказывает полный спектр медицинских услуг для взрослого населения, - отметили в медучреждение.



Телефон для предварительной записи (количество ограничено, не более 25 человек): +7 729 221 03 17.