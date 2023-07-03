Аналитики: В Актау зафиксирована высокая цена на муку

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Как сообщает портал, стоимость пшеничной муки высшего сорта в городах Казахстана варьируется от 297 тенге за килограмм в Павлодаре и до 442 тенге за в Астане.
Высокие цены также отмечены в Атырау и Актау, здесь цена за килограмм достигает 428 тенге. Низкие цены зафиксированы в Актобе и Караганде по 300 тенге и 303 тенге за кг соответственно.
Стоимость пшеничной муки первого сорта выросла с 210 тенге за килограмм в мае 2022 года до 236 тенге в мае текущего года.
- По итогам мая 2023 года цены на муку выросли на 0,2 процента за месяц и на 16,2 процента по сравнению с маем 2022 года. Для сравнения: в прошлом году месячный рост составлял 6,8 процента, годовой — 29,9 процентов,- отметили аналитики Energyprom.kz.
Среди регионов РК самое большое удорожание муки за год наблюдалось в Павлодарской области: сразу на 41,8 процентов. Следом идут Западно-Казахстанская и Кызылординская области — на 39,1 процент и 34,5 процента соответственно. В Мангистауской области цены выросли на 17,2 процента.
Наименьший рост цен зафиксирован в Шымкенте (на два процента за год), Северо-Казахстанской (на 8,4 процента) и Карагандинской (на 11,2 процента) областях.
В одном регионе РК цены на муку снизились: в Алматинской области, но лишь на 0,9 процента.
Высокие цены также отмечены в Атырау и Актау, здесь цена за килограмм достигает 428 тенге. Низкие цены зафиксированы в Актобе и Караганде по 300 тенге и 303 тенге за кг соответственно.
Стоимость пшеничной муки первого сорта выросла с 210 тенге за килограмм в мае 2022 года до 236 тенге в мае текущего года.
- По итогам мая 2023 года цены на муку выросли на 0,2 процента за месяц и на 16,2 процента по сравнению с маем 2022 года. Для сравнения: в прошлом году месячный рост составлял 6,8 процента, годовой — 29,9 процентов,- отметили аналитики Energyprom.kz.
Среди регионов РК самое большое удорожание муки за год наблюдалось в Павлодарской области: сразу на 41,8 процентов. Следом идут Западно-Казахстанская и Кызылординская области — на 39,1 процент и 34,5 процента соответственно. В Мангистауской области цены выросли на 17,2 процента.
Наименьший рост цен зафиксирован в Шымкенте (на два процента за год), Северо-Казахстанской (на 8,4 процента) и Карагандинской (на 11,2 процента) областях.
В одном регионе РК цены на муку снизились: в Алматинской области, но лишь на 0,9 процента.