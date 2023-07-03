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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 18:16

Просмотров: 491

Аналитики: В Актау зафиксирована высокая цена на муку

Средняя цена пшеничной муки высшего сорта в мае 2023 года составила 375 тенге за килограмм против 322 тенге годом ранее. В Актау стоимость муки достигает 428 тенге за килограмм. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Иллюстрация к материалу
Как сообщает портал, стоимость пшеничной муки высшего сорта в городах Казахстана варьируется от 297 тенге за килограмм в Павлодаре и до 442 тенге за в Астане.

Высокие цены также отмечены в Атырау и Актау, здесь цена за килограмм достигает 428 тенге. Низкие цены зафиксированы в Актобе и Караганде по 300 тенге и 303 тенге за кг соответственно.

Стоимость пшеничной муки первого сорта выросла с 210 тенге за килограмм в мае 2022 года до 236 тенге в мае текущего года.

- По итогам мая 2023 года цены на муку выросли на 0,2 процента за месяц и на 16,2 процента по сравнению с маем 2022 года. Для сравнения: в прошлом году месячный рост составлял 6,8 процента, годовой — 29,9 процентов,- отметили аналитики Energyprom.kz.

Среди регионов РК самое большое удорожание муки за год наблюдалось в Павлодарской области: сразу на 41,8 процентов. Следом идут Западно-Казахстанская и Кызылординская области — на 39,1 процент и 34,5 процента соответственно. В Мангистауской области цены выросли на 17,2 процента.


Аналитики: В Актау зафиксирована высокая цена на муку


Наименьший рост цен зафиксирован в Шымкенте (на два процента за год), Северо-Казахстанской (на 8,4 процента) и Карагандинской (на 11,2 процента) областях.

В одном регионе РК цены на муку снизились: в Алматинской области, но лишь на 0,9 процента.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Вчера, 21:02
Это же надо - зафиксирована высокая цена.
Какая редкость!
 
 

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