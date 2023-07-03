В ТОО «Маңғыстау Жарық» сменился руководитель

Дархан Ахмадин окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова по специальностям юриспруденция и экономика, женат, воспитывает четверых детей.



Начал свою трудовую деятельность в 2010 году, в том числе занимал ряд руководящих должностей в компаниях электроэнергетического сектора - ТОО «Қарағанды Жарық», АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (АО «МРЭК»).



Ранее эту должность занимал Ермек Давлетпаков.