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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:22

Просмотров: 2061

В ТОО «Маңғыстау Жарық» сменился руководитель

Генеральным директором ТОО «Маңғыстау Жарық» назначен Дархан Ахмадин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дархан Ахмадин
Дархан Ахмадин окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова по специальностям юриспруденция и экономика, женат, воспитывает четверых детей.

Начал свою трудовую деятельность в 2010 году, в том числе занимал ряд руководящих должностей в компаниях электроэнергетического сектора - ТОО «Қарағанды Жарық», АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (АО «МРЭК»).

Ранее эту должность занимал Ермек Давлетпаков.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • rastolkuy
  • Кинст
  • 444
 bake (Посетители) Вчера, 22:19
Кинст,тем более учитывая информацию, что с 1 июля единый покупатель энергии по республике
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • rastolkuy
  • 444
 Кинст (Посетители) Вчера, 20:43
Пипец, важная информация
 
 

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