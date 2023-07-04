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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:57

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О вероятности повторения землетрясения на Каспии высказался сейсмолог из Азербайджана

Вероятность повторения землетрясения мощностью 5,5 балла отсутствует. Вместе с тем возможно, что произойдет ощутимое землетрясение магнитудой 3 единицы. Об этом заявил гендиректор Республиканской Сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), членкор НАНА, профессор Гурбан Етирмишли, передают азербайджанские СМИ.

Фото из архива Lada.kz
Длительность подземных толчков, ощущавшихся в ночь на 4 июля, составила менее 10 секунд, никаких разрушений на территории Азербайджана не зарегистрировано.

Генеральный директор Республиканской Сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли отметил, что слабые толчки фиксируются, и это естественно.

- Происходят афтершоки, выбросы энергии, потому что толчок был сильным. Однако вероятность повторения землетрясения мощностью 5,5 балла отсутствует. Вместе с тем возможно, что произойдет ощутимое землетрясение магнитудой 3 единицы. Но его может и не быть, потому что очаг землетрясения залегал на глубине 65 км, - цитирует Гурбан Етирмишли издание Media.az.

Ранее сообщалось, что жители Актау почувствовали ночью землетрясение.

В Актау было зафиксировано землетрясение магнитудой 2-3 балла. Очаг землетрясения находился в 165 км от Баку, в 268 км от Актау, в Каспийском море, магнитудой 5,8 балла, на глубине 65 км.



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