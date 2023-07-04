О вероятности повторения землетрясения на Каспии высказался сейсмолог из Азербайджана

Фото из архива Lada.kz
Длительность подземных толчков, ощущавшихся в ночь на 4 июля, составила менее 10 секунд, никаких разрушений на территории Азербайджана не зарегистрировано.
Генеральный директор Республиканской Сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли отметил, что слабые толчки фиксируются, и это естественно.
- Происходят афтершоки, выбросы энергии, потому что толчок был сильным. Однако вероятность повторения землетрясения мощностью 5,5 балла отсутствует. Вместе с тем возможно, что произойдет ощутимое землетрясение магнитудой 3 единицы. Но его может и не быть, потому что очаг землетрясения залегал на глубине 65 км, - цитирует Гурбан Етирмишли издание Media.az.
Ранее сообщалось, что жители Актау почувствовали ночью землетрясение.
В Актау было зафиксировано землетрясение магнитудой 2-3 балла. Очаг землетрясения находился в 165 км от Баку, в 268 км от Актау, в Каспийском море, магнитудой 5,8 балла, на глубине 65 км.
Генеральный директор Республиканской Сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли отметил, что слабые толчки фиксируются, и это естественно.
- Происходят афтершоки, выбросы энергии, потому что толчок был сильным. Однако вероятность повторения землетрясения мощностью 5,5 балла отсутствует. Вместе с тем возможно, что произойдет ощутимое землетрясение магнитудой 3 единицы. Но его может и не быть, потому что очаг землетрясения залегал на глубине 65 км, - цитирует Гурбан Етирмишли издание Media.az.
Ранее сообщалось, что жители Актау почувствовали ночью землетрясение.
В Актау было зафиксировано землетрясение магнитудой 2-3 балла. Очаг землетрясения находился в 165 км от Баку, в 268 км от Актау, в Каспийском море, магнитудой 5,8 балла, на глубине 65 км.
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