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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 1093

Нетрезвого пассажира сняли с рейса Актау-Алматы

Инцидент случился в ночь на 5 июля. Самолет должен был вылететь из Актау в Алматы. Однако из-за происшествия с пьяным пассажиром вылет пришлось задержать.

Кадр с видеоролика
В аэропорту Актау с рейса, следующего до Алматы, сняли нетрезвого пассажира.

По словам других пассажиров, перед взлетом самолета мужчина стал вести себя агрессивно, громко выражался нецензурной бранью.



По неподтвержденной информации, инцидент на борту самолета произошел на рейсе авиакомпании Scat.



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Комментарии ( 1 )

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 DiDa (Посетители) Сегодня, 12:24
Очень жаль, что он, так и не смог понять, "за что его снимают" с рейса. На трезвую голову пусть посмотрит на себя со стороны. Не спорю, выпил, наоборот будь "тише воды, ниже травы" и никто тебе не скажет ни слова.
 
 

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