Нетрезвого пассажира сняли с рейса Актау-Алматы

В аэропорту Актау с рейса, следующего до Алматы, сняли нетрезвого пассажира.



По словам других пассажиров, перед взлетом самолета мужчина стал вести себя агрессивно, громко выражался нецензурной бранью.







По неподтвержденной информации, инцидент на борту самолета произошел на рейсе авиакомпании Scat.