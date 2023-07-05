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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:03

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Два дня не будет работать спецЦОН в Мангистау

СпецЦОН Мангистау не будет работать 7 и 8 июля в связи с проведением технических работ в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
В пресс-службе «Правительство для граждан» сообщили об временном изменении графика работы.

- Два дня - 7 и 8 июля текущего года будет приостановлена работа спецЦОНа Мангистау в связи с проведением технических работ в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни, - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в понедельник, 10 июля, спецЦОН будут работать в штатном режиме с 9:00 до 18:00, дежурные - с 9:00 до 20:00.

Также 6 и 9 июля являются выходными днями для ЦОНов и спецЦОНа Мангистау.

В будние дни ЦОНы и спецЦОН работают с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 13:00.



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