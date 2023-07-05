Два дня не будет работать спецЦОН в Мангистау

В пресс-службе «Правительство для граждан» сообщили об временном изменении графика работы.



- Два дня - 7 и 8 июля текущего года будет приостановлена работа спецЦОНа Мангистау в связи с проведением технических работ в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни, - сообщили в пресс-службе.



В пресс-службе отметили, что в понедельник, 10 июля, спецЦОН будут работать в штатном режиме с 9:00 до 18:00, дежурные - с 9:00 до 20:00.



Также 6 и 9 июля являются выходными днями для ЦОНов и спецЦОНа Мангистау.



В будние дни ЦОНы и спецЦОН работают с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 13:00.