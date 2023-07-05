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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:14

Просмотров: 205

Уплотненная застройка продолжается: жители Актау возмущены строительством многоэтажного здания

Жительница 11 дома в 9 микрорайоне Актау поделилась видео, на котором видно, как по-соседству строят многоэтажное здание. Автор ролика сообщает о том, что на стройке не соблюдается техника безопасности, а также требует проверить законность строительства объекта.

Кадр видео
Жительница Актау сняла на видео процесс строительства. По словам женщины, стройка ведется прямо во дворе их дома.

- Во дворе нашего дома идет стройка. Хотелось бы узнать, на каком основании здесь ведется стройка. Есть ли разрешение строить многоэтажное здание? Насколько я знаю, разрешение выдавали на строительство двухэтажного здания. Цемент летит на наши автомобили, пришлось все машины убирать, и так здесь негде ставить машины. Вот люди идут, все падает на наш двор, весь этот цемент, прошу вас разобраться в данной ситуации. Все летит, никакой защиты нет, на стройке должно быть защитное ограждение, - говорит автор видео.

Редакция Lada.kz ожидает комментарии от акимата Актау.




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