Скандал с пассажиром авиарейса Актау-Алматы прокомментировали в SCAT

В авиакомпании сообщили, что самолет должен был вылететь из Актау в Алматы. Однако из-за происшествия с пассажиром вылет пришлось задержать.



- Пассажир был в нетрезвом состоянии. При деструктивном поведении пассажира он может быть снят с рейса, как и было в этом случае. Дальнейшая выгрузка багажа и повторное проведение регистрации - это норма, прописанная в правилах безопасности, - сообщили в авиакомпании SCAT.



В авиакомпании добавили, что на место происшествия была вызвана служба ЛОП аэропорта (линейный отдел полиции - прим. авт). Вылет задержали на 1,5 часа.



Напомним, происшествие сняли на камеру телефона и ролик попал в сеть. На кадрах видно, как нарушитель спокойствия громко выражается нецензурной бранью. Стоя у прохода перед открытой дверью самолета, он обращается к другим пассажирам и жалуется на то, что его несправедливо сняли с рейса.