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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 21:27

Просмотров: 231

Скандал с пассажиром авиарейса Актау-Алматы прокомментировали в SCAT

Пассажир, которого сняли с рейса, следующего из Актау в Алматы, находился в нетрезвом состоянии. Информацию об этом подтвердили в авиакомпании SCAT.

Кадр видео
В авиакомпании сообщили, что самолет должен был вылететь из Актау в Алматы. Однако из-за происшествия с пассажиром вылет пришлось задержать.

- Пассажир был в нетрезвом состоянии. При деструктивном поведении пассажира он может быть снят с рейса, как и было в этом случае. Дальнейшая выгрузка багажа и повторное проведение регистрации - это норма, прописанная в правилах безопасности, - сообщили в авиакомпании SCAT.

В авиакомпании добавили, что на место происшествия была вызвана служба ЛОП аэропорта (линейный отдел полиции - прим. авт). Вылет задержали на 1,5 часа.

Напомним, происшествие сняли на камеру телефона и ролик попал в сеть. На кадрах видно, как нарушитель спокойствия громко выражается нецензурной бранью. Стоя у прохода перед открытой дверью самолета, он обращается к другим пассажирам и жалуется на то, что его несправедливо сняли с рейса.



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