В акимате прокомментировали строительство здания во дворе дома в 9 микрорайоне Актау

До начала строительно-монтажных работ застройщик многоэтажного здания в 9 микрорайоне получил от акимата города Актау предпроектные документации для строительства коммерческого объекта.



- Касательно других разрешительных документации необходимо узнать у управления государственный архитектурно-строительного контроля, - добавили в акимате.



Ранее сообщалось, что жители Актау возмущены строительством многоэтажного здания.



Жительница 11 дома в 9 микрорайоне Актау поделилась видео, на котором видно, как по-соседству строят многоэтажное здание. Автор ролика сообщает о том, что на стройке не соблюдается техника безопасности, а также требует проверить законность строительства объекта.