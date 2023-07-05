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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 21:50

Просмотров: 285

В акимате прокомментировали строительство здания во дворе дома в 9 микрорайоне Актау

Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства сообщает, что застройщик здания в 9 микрорайоне получил от властей предпроектные документации для строительства коммерческого объекта.

Кадр видео
До начала строительно-монтажных работ застройщик многоэтажного здания в 9 микрорайоне получил от акимата города Актау предпроектные документации для строительства коммерческого объекта.

- Касательно других разрешительных документации необходимо узнать у управления государственный архитектурно-строительного контроля, - добавили в акимате.

Ранее сообщалось, что жители Актау возмущены строительством многоэтажного здания.

Жительница 11 дома в 9 микрорайоне Актау поделилась видео, на котором видно, как по-соседству строят многоэтажное здание. Автор ролика сообщает о том, что на стройке не соблюдается техника безопасности, а также требует проверить законность строительства объекта.



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Комментарии ( 1 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 22:02
Как вообще могут давать разрешительные документы на постройку новых объектов, если в городе проблемы с водой, теплом , электричеством.
 
 

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