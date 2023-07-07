Марат Орманов уйдёт из АО «КазТрансОйл»

В мае 2022 года Марат Орманов был избран председателем совета директоров «КазТрансОйла».



Как сообщает пресс-служба компании, с 17 июля Марат Орманов по собственной инициативе покинет компанию.



Для справки:

Орманов Марат Кушкенбаевич родился 6 октября 1971 года. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «Энергетические установки», «Инженер-механик, специалист по МЭО со знанием иностранного языка»; Университет «Кайнар» по специальности «Международные экономические отношения».



С 1996 по 1998 год - ведущий специалист по реализации продукции АО «Мангистаумунайгаз»; главный специалист АО «Мангистаумунайгаз»; инженер отдела по реализации продукции АО «Мангистаумунайгаз»; ведущий инженер отдела сбыта АО «Мангистаумунайгаз»; начальник отдела сбыта АО «Мангистаумунайгаз»; начальник коммерческого отдела АО «Мангистаумунайгаз»;

С 1998 по 2001 год - ведущий инженер отдела исполнительного аппарата правления АО «Мангистаумунайгаз»; ведущий инженер группы нефти и газов продуктов управления маркетинга АО «Мангистаумунайгаз»; директор представительства Общества в Актау ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;

С 2001 по 2004 год - rоммерческий директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;

С 2004 по 2005 год - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, заместитель генерального директора по корпоративному развитию ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;

С 2004 по 2005 год - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и корпоративному развитию ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;

В 2017 году — занял пост Почетного консула Литовской Республики в Мангистауской области;

С 2005 по 2020 год - генеральный директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;

С 2020 по 2022 год - директор департамента транспортировки и логистики АО НК «КазМунайГаз».