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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:51

Просмотров: 2207

Марат Орманов уйдёт из АО «КазТрансОйл»

Марат Орманов по собственной инициативе решил уйти с должности главы совета директоров АО «КазТрансОйл». Он оставит эту должность 17 июля 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Иллюстрация к материалу
В мае 2022 года Марат Орманов был избран председателем совета директоров «КазТрансОйла».

Как сообщает пресс-служба компании, с 17 июля Марат Орманов по собственной инициативе покинет компанию.

Для справки:
Орманов Марат Кушкенбаевич родился 6 октября 1971 года. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «Энергетические установки», «Инженер-механик, специалист по МЭО со знанием иностранного языка»; Университет «Кайнар» по специальности «Международные экономические отношения».

С 1996 по 1998 год - ведущий специалист по реализации продукции АО «Мангистаумунайгаз»; главный специалист АО «Мангистаумунайгаз»; инженер отдела по реализации продукции АО «Мангистаумунайгаз»; ведущий инженер отдела сбыта АО «Мангистаумунайгаз»; начальник отдела сбыта АО «Мангистаумунайгаз»; начальник коммерческого отдела АО «Мангистаумунайгаз»;
С 1998 по 2001 год - ведущий инженер отдела исполнительного аппарата правления АО «Мангистаумунайгаз»; ведущий инженер группы нефти и газов продуктов управления маркетинга АО «Мангистаумунайгаз»; директор представительства Общества в Актау ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;
С 2001 по 2004 год - rоммерческий директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;
С 2004 по 2005 год - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, заместитель генерального директора по корпоративному развитию ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;
С 2004 по 2005 год - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и корпоративному развитию ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;
В 2017 году — занял пост Почетного консула Литовской Республики в Мангистауской области;
С 2005 по 2020 год - генеральный директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;
С 2020 по 2022 год - директор департамента транспортировки и логистики АО НК «КазМунайГаз».



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Комментарии ( 4 )

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полина1952 (Посетители) Сегодня, 12:56
очень смешно-сами оттуда не уходят-уж очень хлебное место
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 10:57
Apmaxa,
опечатка по Фрейду

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • Papirosso
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 10:25
Не холодно, не жарко...
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 09:39
rоммерческий директор?
 
 

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