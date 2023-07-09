Что находится в здании бывшего СОБЕСа в Актау

Социальное учреждение уже два года как поменяло свое место «прописки» и находится в 29 микрорайоне.В справочнике «2ГИС» этот адрес по-прежнему значится как городской центр оказания специальных социальных услуг.Горожане поинтересовались, что теперь функционирует в здании бывшего СОБЕСа, не завладели ли им частные лица.В настоящее время, как отметили в областном акимате, на данном месте работает центр бытового обслуживания детей и пожилых людей с инвалидностью.