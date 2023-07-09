Знак игнорируют водители в Актау

- Постоянно вижу десятки нарушителей, полиция не работает. Сами полицейские останавливаются на этом участке и идут в кафе за пирожками и кофе. Несколько раз таксисты резко притормаживали прямо перед самым «носом», - обращается водитель Альберт.

По словам горожан, водители (и особенно частные извозчики) игнорируют дорожный знак «Остановка запрещена» у центрального рынка в 22 микрорайоне.Согласно ПДД, запрет на остановку распространяется на протяжении 120 метров от места установки знака «Остановка запрещена».В департаменте полиции региона сообщили, что если стражи порядка выявляют нарушение, то составляют на месте протокол по статье 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Наказание влечет штраф в размере трех МРП, то есть 10 350 тенге.Напомним, местные водители жалуются , что таксисты постоянно останавливаются под запрещающим дорожным знаком, напротив гостиницы «Nur Plaza» в 29А микрорайоне.