Подсветят ли все номера домов в Актау

- Данный проект делали спонсоры, а бюджет из акимата не предусмотрен, - сообщили в городской жилищной инспекции.

Подсветка на номерах домов №2 и №5 в 4 микрорайоне смотрится креативно, считают местные жители.Продолжат ли работу по ее установке на остальные дома вдоль центральных улиц и, в целом, внутри микрорайонов, ответили в городской жилищной инспекции.Чиновники уточнили, что по данному проекту из акимата средства не выделили.