Насколько подорожала мука в Мангистау

Объем производства муки из зерновых и растительных культур в Казахстане составил за январь–май этого года почти 1,4 миллиона тонн, практически не изменившись за год.По итогам мая 2023 года цены на муку выросли на 0,2 процента за месяц и на 16,2 процента по сравнению с маем 2022 года.Среди регионов самое большое удорожание муки за год наблюдалось в Павлодарской области - на 41,8 процента. Наименьший рост цен зафиксирован в Шымкенте - на два процента за год.В Мангистауской же области мука подорожала на 17,2 процента.При этом в Алматинской области цена на муку снизилась на 0,9 процента.Средняя цена пшеничной муки высшего сорта в мае 2023 года составила 375 тенге за килограмм против 322 тенге годом ранее. Показатель цены варьируется от 297 тенге за килограмм в Павлодаре до 442 тенге за килограмм в Астане. Также высокие цены отмечены в Атырау и Актау (428 тенге за килограмм в каждом из городов), а низкие - в Актобе и Караганде (300 тенге и 303 тенге за килограмм соответственно).Стоимость пшеничной муки первого сорта выросла с 210 тенге за килограмм в мае 2022 года до 236 тенге за килограмм в мае текущего года.