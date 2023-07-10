Актауские врачи прооперировали 94-летнего пациента

Травматологи Мангистауской областной многопрофильной больницы Есет Шахатбаев и Парасат Кылышбаев провели операцию 94-летнему пациенту. По словам врачей, пожилой мужчина упал дома, и только через три дня обратился за помощью в приемное отделение больницы.



- Мы осмотрели пострадавшего, сделали рентген и диагностировали закрытый перелом правой бедренной кости. После консилиума было принято решение о проведении операции закрытого интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза. Операция прошла успешно. Период восстановления у таких пациентов начинается уже на следующий день после операции. Специалисты усаживают больных в постели, из-за этого вся сердечно-сосудистая система начинает работать по-другому, потому, что начинают работать мышцы ног - это улучшает кровообращение, что помогает пожилым людям адаптироваться к нормальной жизни, - говорит заведующий травматологическим отделением МОМБ Есет Шахатбаев.



После операции пациент находился в больнице на протяжении шести дней. После улучшения состояния его выписали домой. Сейчас пациент, по словам врачей, чувствует себя намного лучше.