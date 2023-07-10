Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Июля
+33...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.89 KZT
  • €1 = 487.64 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 730

Актауские врачи прооперировали 94-летнего пациента

В Актау 94-летний пенсионер упал и получил перелом бедра. Его успешно прооперировали врачи-травматологи Мангистауской областной многопрофильной больницы. Пожилой пациент удачно перенес операцию и после реабилитации был выписан домой.

фото предоставили в пресс-службе больницы
Травматологи Мангистауской областной многопрофильной больницы Есет Шахатбаев и Парасат Кылышбаев провели операцию 94-летнему пациенту. По словам врачей, пожилой мужчина упал дома, и только через три дня обратился за помощью в приемное отделение больницы.

- Мы осмотрели пострадавшего, сделали рентген и диагностировали закрытый перелом правой бедренной кости. После консилиума было принято решение о проведении операции закрытого интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза. Операция прошла успешно. Период восстановления у таких пациентов начинается уже на следующий день после операции. Специалисты усаживают больных в постели, из-за этого вся сердечно-сосудистая система начинает работать по-другому, потому, что начинают работать мышцы ног - это улучшает кровообращение, что помогает пожилым людям адаптироваться к нормальной жизни, - говорит заведующий травматологическим отделением МОМБ Есет Шахатбаев.

После операции пациент находился в больнице на протяжении шести дней. После улучшения состояния его выписали домой. Сейчас пациент, по словам врачей, чувствует себя намного лучше.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЛШП (Посетители) Сегодня, 19:46
Молодцы хирурги !!!
Ваше ответственное, от сердца отношение к работе -пример многим врачам. Вы вселили надежду и уверенность, что в нашей медицине есть достойные врачи, никто не останется без Вашей медицинской помощи.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика