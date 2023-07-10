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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:08

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Финансовое положение «Озенмунайгаз» прокомментировали в «КазМунайГаз»

В Национальной компании «КазМунайГаз» прокомментировали финансовое положение АО «Озенмунайгаз», в частности, информацию о том, что убытки жанаозенского предприятия за 4 месяца составили 40 миллиардов тенге.

Фото с сайта kmg.kz
Ряд публикаций о финансовом положении жанаозенского предприятия появился в телеграмм-канале казахстанского журналиста Михаила Козачкова.

- В Мангистауской области продолжают разбираться с одним из крупнейших работодателей региона - АО «Озенмунайгаз». Эта компания добывает нефть примерно на 3,5 тысячах скважин, и именно она предоставляет работу жителям Жанаозена либо напрямую, либо через подрядчиков. Ситуация выглядит очень странно - крупное квазигосударственное предприятие ежегодно продаёт сырье примерно на 2 триллиона тенге, но этих средств не хватает на создание достойных условий рядовым сотрудникам. Кто же получает эти деньги? Вот в этом сейчас и разбираются проверяющие - например, «Казмунайгаз», в чью структуру входит ОМГ. Там уже провели аудит и выяснилось, что за 4 месяца текущего года топ-менеджеры «Озенмунайгаз» умудрились сработать в минус - убыток предприятия оценивается примерно в 40 миллиардов тенге. В таком темпе за год компания потеряет не менее 100 миллиардов! Для сравнения - в структуре «Казмунайгаза» есть АО «Мангистаумунайгаз» с тем же количеством скважин, получившее прибыль за прошлый год в 100 миллиардов тенге. Одна компания в плюсе, а вторая - в убытках. Нетрудно догадаться, что все дело в управленцах, - пишет журналист в своем телеграмм-канале.

В национальной компании сообщили, что в связи с многочисленными обращениями СМИ с просьбой прокомментировать публикации М.Козачкова о финансовом положении АО «Озенмунайгаз», они решили прокомментировать ситуацию.

- Информация о том, что ежегодный доход АО «Озенмунайгаз» от продажи сырья составляет 2 триллиона тенге, не соответствуют действительности. Так, ежегодно в зависимости от котировок цен на энергоресурсы, доли поставок на внутренний рынок (с целью поддержания стабильных цен на ГСМ) и объемов добычи доходы компании не превышают 1 триллиона тенге. К примеру, за 2020 год выручка от реализации нефти составила 477 млрд. тенге, в 2022 году – 901 млрд. тенге, - сообщили в компании.

В материале журналиста, как сообщает "КазМунайГаз", была дана недостоверная информация и о структуре затрат «Озенмунайгаза».

Так, Михаил Козачков заявлял, что примерно 20 процентов затрат компании уходит на бурение и строительство скважин. При этом в других дочерних предприятиях нацкомпании на эти цели расходуется меньше средств.

- Ремонт и эксплуатация скважин занимает еще 15-20 процентов, а на приобретение насосно-компрессорных труб тратят от 6 до 8 процентов, это 67 миллиардов тенге за последние четыре года. Основной поставщик - ТОО «Каскор-Машзавод». И снова для сравнения - в «Мангистаумунайгазе» за тот же период на те же насосно-компрессорные трубы ушло 26 миллиардов тенге. При равном количестве скважин!, - пишет журналист в своем телеграмм-канале.

В компании эту информацию также прокомментировали.

- К примеру, за 2022 год по АО «Озенмунайгаз» расходы на бурение скважин составили 93 млрд. тенге или около 10% от общих расходов, расходы на текущий ремонт скважин – 14 млрд. тенге или порядка 1%, закуп насосно-компрессорных труб – 21 млрд. тенге или около 2% соответственно, - говорится в сообщении компании.

Однако, информацию об убытках в 40 миллиардов тенге в нацкомпании все же подтвердили.

- Что касается результатов текущего года, то по итогам 4-х месяцев чистая прибыль компании составила 14 млрд. тенге. Вместе с тем, несмотря на данный результат, ввиду наличия ряда статей инвестиционных расходов на обновление фонда скважин, парка спецтехники, подземного оборудования и др. показатели по чистому денежному сложились на уровне минус 40 млрд. тенге. Положительные потоки от вложенных инвестиций компания ожидает получить в перспективе. Также АО «Озенмунайгаз», являясь градообразующим предприятием, имеет высокую социальную нагрузку и ежегодно обеспечивает занятость не только предприятий региона, но и загрузку отечественных товаропроизводителей, - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что вся необходимая информация по операционным и финансовым показателям публикуется компанией в официальных источниках (kase.kz, dfo.kz, сайт компании). Просим доверять только проверенной информации.



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