Подстанция достигла 90 процентов износа: В «Мангистауэнерго» объяснили причину скачков напряжения в Мунайлинском районе

Фото из архива Lada.kz
Жители села Баскудук разместили свое обращение в рубрике «Народные новости» на сайте Lada.kz.
- Хотелось бы обратить внимание наших чиновников и компетентных органов на системные спады напряжения электроэнергии. На текущий момент в сети наблюдается напряжение в диапазоне от 150-180В в зависимости от времени суток, когда, как мы знаем, что должно быть 220В. В связи с таким напряжение выходит из строя техника, не работают кондиционеры, что для пожилых людей и детей в такую жару 40-45 градусов становится выживанием, - говорится в опубликованном обращении.
Сбои в энергоснабжении прокомментировали в ГКП «Мангистауэнерго».
- Ситуация обусловлена чрезмерным увеличением жилых и коммерческих объектов в районе и соответствующим увеличением мощности используемых в них бытовых и промышленных устройств. В настоящее время понизительная подстанция 110/6 кВ СКЗ, построенная в 1968 году, которая снабжает электроэнергией три посёлка: Мангистау, Баянды и Баскудук, достигла 90 процентов износа, а линии электропередачи 6 кВ, подающие электроэнергию от этой подстанции изношены также в сёлах Баскудук и Баянды. ГКП «Мангистауэнерго» выполняет работы по разводке линий электропередачи с нагрузкой большой мощности. Для решения этой задачи уполномоченным органом выделяются средства на подготовку проектной документации на строительство новой подстанции в поселке Баскудук, подрядчик готовит эти документы. Согласно заключению экспертизы и проектной документации будет направлена бюджетная заявка, - сообщили в компании.
В ГКП «Мангистауэнерго» посоветовали обращаться с жалобами, позвонив по номерам: 8(7292)46-57-45; 8(7292)46-51-60 или написав на Whataspp на номер: +7 702 920 52 94.
- Хотелось бы обратить внимание наших чиновников и компетентных органов на системные спады напряжения электроэнергии. На текущий момент в сети наблюдается напряжение в диапазоне от 150-180В в зависимости от времени суток, когда, как мы знаем, что должно быть 220В. В связи с таким напряжение выходит из строя техника, не работают кондиционеры, что для пожилых людей и детей в такую жару 40-45 градусов становится выживанием, - говорится в опубликованном обращении.
Сбои в энергоснабжении прокомментировали в ГКП «Мангистауэнерго».
- Ситуация обусловлена чрезмерным увеличением жилых и коммерческих объектов в районе и соответствующим увеличением мощности используемых в них бытовых и промышленных устройств. В настоящее время понизительная подстанция 110/6 кВ СКЗ, построенная в 1968 году, которая снабжает электроэнергией три посёлка: Мангистау, Баянды и Баскудук, достигла 90 процентов износа, а линии электропередачи 6 кВ, подающие электроэнергию от этой подстанции изношены также в сёлах Баскудук и Баянды. ГКП «Мангистауэнерго» выполняет работы по разводке линий электропередачи с нагрузкой большой мощности. Для решения этой задачи уполномоченным органом выделяются средства на подготовку проектной документации на строительство новой подстанции в поселке Баскудук, подрядчик готовит эти документы. Согласно заключению экспертизы и проектной документации будет направлена бюджетная заявка, - сообщили в компании.
В ГКП «Мангистауэнерго» посоветовали обращаться с жалобами, позвонив по номерам: 8(7292)46-57-45; 8(7292)46-51-60 или написав на Whataspp на номер: +7 702 920 52 94.