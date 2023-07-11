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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 202

Подстанция достигла 90 процентов износа: В «Мангистауэнерго» объяснили причину скачков напряжения в Мунайлинском районе

Жители села Баскудук Мунайлинского района обратились в редакцию Lada.kz с просьбой выяснить, с чем связаны перебои подачи электричества. По словам сельчан, из-за скачков напряжения в их домах систематически выходят из строя бытовые электроприборы. Ситуацию прокомментировали в ГКП «Мангистауэнерго».

Фото из архива Lada.kz
Жители села Баскудук разместили свое обращение в рубрике «Народные новости» на сайте Lada.kz.

- Хотелось бы обратить внимание наших чиновников и компетентных органов на системные спады напряжения электроэнергии. На текущий момент в сети наблюдается напряжение в диапазоне от 150-180В в зависимости от времени суток, когда, как мы знаем, что должно быть 220В. В связи с таким напряжение выходит из строя техника, не работают кондиционеры, что для пожилых людей и детей в такую жару 40-45 градусов становится выживанием, - говорится в опубликованном обращении.

Сбои в энергоснабжении прокомментировали в ГКП «Мангистауэнерго».

- Ситуация обусловлена ​​чрезмерным увеличением жилых и коммерческих объектов в районе и соответствующим увеличением мощности используемых в них бытовых и промышленных устройств. В настоящее время понизительная подстанция 110/6 кВ СКЗ, построенная в 1968 году, которая снабжает электроэнергией три посёлка: Мангистау, Баянды и Баскудук, достигла 90 процентов износа, а линии электропередачи 6 кВ, подающие электроэнергию от этой подстанции изношены также в сёлах Баскудук и Баянды. ГКП «Мангистауэнерго» выполняет работы по разводке линий электропередачи с нагрузкой большой мощности. Для решения этой задачи уполномоченным органом выделяются средства на подготовку проектной документации на строительство новой подстанции в поселке Баскудук, подрядчик готовит эти документы. Согласно заключению экспертизы и проектной документации будет направлена бюджетная заявка, - сообщили в компании.

В ГКП «Мангистауэнерго» посоветовали обращаться с жалобами, позвонив по номерам: 8(7292)46-57-45; 8(7292)46-51-60 или написав на Whataspp на номер: +7 702 920 52 94.



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Комментарии ( 1 )

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 elek (Посетители) Сегодня, 16:04
- Ситуация обусловлена ​​чрезмерным увеличением жилых и коммерческих объектов

Ёжику понятно. Другое дело - тут вопрос к тем, кто незаконно выдавал "Технические условия на присоединение к электрическим сетям".
Выдача технических условий осуществляется в случае наличия технической возможности.....
 
 

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